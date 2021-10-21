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社會 社會焦點 保障人權

快訊／女墜落阿公店水庫！一直聽到微弱求救聲　3小時後找到人

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市燕巢阿公店水庫驚傳有人摔落，警方接獲報案表示有一名女子從水庫的煙波橋掉落，員警轉報消防局，消防隊抵達現場之後，都有聽見微小的呼救聲響，經過3個小時搜尋後，終於找到這名女子，目前沒有生命危險，至於摔落原因還在釐清當中。

▲一名婦人因為採竹筍，不慎從邊坡滑落 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名婦人因為採竹筍，不慎從邊坡滑落 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名婦人因為採竹筍，不慎從邊坡滑落 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名女子因為採竹筍，不慎從邊坡滑落，被送往醫院           。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件就發生在21日上午11點，警方接獲報案，表示有名婦人摔落阿公店水庫煙波吊橋下，警方跟警消抵達水庫煙波橋附近時，有聽見輕微的呼喊聲，不過礙於方位不明而且竹林斷坡甚多，同時受到竹林阻隔，搜救人員無法進入竹林內救護，隨後消防隊派遣橡皮救生艇，沿岸搜尋，終於在下午1時32分左右，救生艇在水庫內部水域岸邊附近發現婦人，經包紮固定後以救生艇護送上岸，隨後以救護車送往義大醫院急救，生命跡象穩定。

警方詢問這名被救起78歲游姓婦人，她表示今早進入阿公店水庫竹林內採筍，因爲邊坡陡峭不慎踩空滑落，導致左小腿骨折疼痛而大喊救命，路過民眾聽聞呼救聲立刻以110才向警方報案，經過3小時搜尋後，順利協助脫困。

▲一名婦人因為採竹筍，不慎從邊坡滑落 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名女子因為採竹筍，不慎阿公店水庫煙波橋的邊坡滑落 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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