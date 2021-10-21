幫大哥慶生！軍人竟「爬上大嫂床」矇眼低語：讓我X…她驚醒崩潰

▲屏東軍人替大哥慶生，卻爬上大嫂床性侵，挨告後判決結果出爐。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／屏東報導

職業軍人阿宏（化名）與鄰居大哥阿建（化名）情同手足，但他卻趁到阿建家慶生時，偷爬上阿建妻子的床上，還用手摀住對方眼睛，在耳邊呢喃，「大嫂，妳要不要知道大哥的一些秘密」，大嫂驚醒問，「你知不知道我是誰？」阿宏還回稱，「我知道你是大嫂，讓我幹你」。案經大嫂提告，高雄高分院則依現役軍人犯侵入住宅強制性交未遂罪判阿宏4年徒刑。

判決指出，阿宏為職業軍人，並有個論及婚嫁的女友，而2018年9月22日晚間，他到阿建家中喝酒慶生，直到隔天凌晨3、4點才散會，但帶著醉意的阿宏竟偷偷爬上大嫂的床上，一邊親吻大嫂，一手摀住大嫂眼睛，還一邊撫摸大嫂胸部、下體。

當時，大嫂誤以為是丈夫求歡，還推了阿宏一把想拒絕，但阿宏卻未停手，接著突然出聲，「大嫂，妳要不要知道大哥的一些秘密」，大嫂一聽當場嚇醒，立刻推開阿宏質問，「你知不知道我是誰？」阿宏還回稱，「我知道你是大嫂，讓我幹你」，大嫂繼續喝斥，「你趕快出去我房間，我不想看到你，我小朋友在旁邊睡覺」，阿宏才罷手離開房間。

豈料，阿宏被趕出房外後，仍慾火難耐，還向阿建的表弟借手機打給大嫂，「大嫂，你趕快出來，我想要幹你」，但大嫂不予理會，他才因此作罷。

天亮後，大嫂崩潰向表姊訴苦，「他都要結婚，為何還做這樣事」，但為了不想撕破臉，還選擇隱忍，最終仍不堪內心壓力，求助精神科，並向阿建坦承自己遭到阿宏性侵一事。

阿建一聽氣得率眾到阿宏家興師問罪，並且要妻子立刻報警。當時阿宏還下對道歉，「 我跟你說抱歉」、「我不應該這樣做」，但事後又否認犯行，讓大嫂當場崩潰，「為什麼要一直否認？」「我還仁慈到你們要結婚，我還想到你們要結婚…」。

法官審理後認為，阿宏為逞一己私慾，漠視大嫂的意願性侵，導致大嫂身心因此受創，情緒低落、焦慮、緊張，甚至需要接受醫師治療，且他犯後態度不佳，還多次狡辯，難認有悔意，因此將阿宏判刑4年。全案可上訴。