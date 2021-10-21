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快訊／23歲女AZ注射第20天亡！兩肺水腫、右心室擴張　無疾病史

▲▼台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲23歲女施打疫苗後身亡。（圖／資料照，非本案／記者李毓康攝）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

台中發生施打疫苗後死亡事件，全市新增5例施打疫苗後死亡的個案，其中AZ4例、BNT1例，至於幾名個案死因、與疫苗相關與否，仍有待後續相驗釐清。

台中市府表示，其中一名施打AZ死亡後的個案為23歲女性，無疾病史，9/10施打第1劑AZ疫苗，9/29發現無呼吸心跳，經法醫10/7解剖，死因為兩肺水腫、右心室擴張。

台中目前不良疫苗通報數，AZ疫苗通報數計689案，含住院中38案及死亡104案、莫德納疫苗通報數計166案，含住院中24案及死亡23案、高端疫苗通報數計44案，含住院中2案及死亡2案、BNT疫苗通報數計143案，含住院中10案及死亡2案，施打疫苗後死亡個案合計為131人。

新增5名施打疫苗後死亡個案分別為：

61歲女性，疾病史調查中，10/7接種AZ疫苗第2劑，10/11早上叫喚不醒送醫診治，經檢查疑似膽囊炎，10/14診斷疑似腦膜炎，10/19死亡，死因調查中。

55歲女性，無疾病史，7/16接種AZ疫苗第1劑，接種後出現眩暈、疲倦等針對症狀分別就醫治療，9/2嚴重頭痛就醫，經住院檢查診斷為急性骨隨性白血病，10/3死亡，死因為急性骨隨性白血病。

49歲男性，有糖尿病、洗腎病史，9/25施打AZ第2劑，有發燒情形，10/10發現個案在家死亡，10/12經法醫解剖，可能死因:右側基底核出血、心臟肥大。

23歲女性，無疾病史，9/10施打第1劑AZ疫苗，9/29發現無呼吸心跳，經法醫10/7解剖，死因為兩肺水腫、右心室擴張。

54歲女性，有腦血管畸形病史，家屬主訴個案於10/15施打BNT疫苗第1劑，18日發現叫喚不醒，送醫無效宣告死亡，死因調查中。

對此，台中市府表示，對於疑似疫苗接種後死亡個案，都會主動關懷並發放慰問金，尊重家屬預防接種受害救濟意願，協助蒐集相關病歷資料送中央審查，以釐清死因與疫苗相關性。

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