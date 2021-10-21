快訊／台中5人打疫苗後死亡！　4人AZ、1人BNT

▲疫苗施打。（圖／示意圖，無關本案／達志影像／newscom）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

台中發生施打疫苗後死亡事件，從20日到21日上午8時為止，發生5例施打疫苗後死亡的個案，其中AZ4例、BNT1例，至於幾名個案死因、與疫苗相關與否，仍有待後續相驗釐清。

5名個案分別為：

61歲女性，疾病史調查中，10/7接種AZ疫苗第2劑，10/11早上叫喚不醒送醫診治，經檢查疑似膽囊炎，10/14診斷疑似腦膜炎，10/19死亡，死因調查中。

55歲女性，無疾病史，7/16接種AZ疫苗第1劑，接種後出現眩暈、疲倦等針對症狀分別就醫治療，9/2嚴重頭痛就醫，經住院檢查診斷為急性骨隨性白血病，10/3死亡，死因為急性骨隨性白血病。

49歲男性，有糖尿病、洗腎病史，9/25施打AZ第2劑，有發燒情形，10/10發現個案在家死亡，10/12經法醫解剖，可能死因:右側基底核出血、心臟肥大。

23歲女性，無疾病史，9/10施打第1劑AZ疫苗，9/29發現無呼吸心跳，經法醫10/7解剖，死因為兩肺水腫、右心室擴張。

54歲女性，有腦血管畸形病史，家屬主訴個案於10/15施打BNT疫苗第1劑，18日發現叫喚不醒，送醫無效宣告死亡，死因調查中。

對此，台中市府表示，對於疑似疫苗接種後死亡個案，都會主動關懷並發放慰問金，尊重家屬預防接種受害救濟意願，協助蒐集相關病歷資料送中央審查，以釐清死因與疫苗相關性。