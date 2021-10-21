警官去小吃部「突遇臨檢」！從後門偷溜遭逮喊：來拿肉粽

▲彭姓後勤科警務員被臨檢員警查獲到小吃部，遭記過一次。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／綜合報導

彭姓後勤科警務員2020年9月11日在小吃部停車場，遭執行臨檢的善化警分局員警查獲，涉足聲色場所，經政風室獲報調查，被記過一次。彭男不滿提出復審，經駁回後，提起行政訴訟，並主張當時只是要去拿肉粽。案經審理，法官不採信彭的說詞，判他敗訴，可上訴。

判決指出，台南市善化警分局員警2020年9月11日晚間9時許，因持行擴大勤務到小吃部等八大場所臨檢，孰料，有員警發現彭男從小吃部後方的停車場倉促離去，遂上前攔阻，並以M-POLICE警用行動載具查詢彭男身分證字號，當下因查無其他犯罪事實，便讓彭男離去。

豈料，經資安稽核後，彭男被查出疑涉足不當場所，而政風室移請督察室調查後，確認彭男因公涉足不當場所，依法記過一次。不過，彭男不服結果，提起復審後又遭駁回，決定提起行政訴訟。

彭男主張，事發當天他接獲高姓友人電話後，便前往該小吃部拿肉粽，然而，當時的他站在店面後方的停車場等人，卻因角度問題，被臨檢的員警誤認是從包廂跑出來的顧客。此外，所謂「涉足」應是指有進入店內，但他沒有進去店內，台南市警察局卻自行擴大解釋，該店營業場所的範圍，認定進入停車場空地就算涉足行為，於法無據，且警方未提出密錄器等相關證據，故要求撤銷處分。

▲彭男辯稱是去小吃部拿肉粽。（示意圖／免費圖庫pixabay）

台南市警察局辯稱，彭男被查獲的小吃部位於鄉下地方，而鄉下地方路邊、門前均可停車，若不是客人，不會將車子停在該店的停車場，且店家也說，店面後方空地僅供客人停車，因此臨檢員警可合理認定，彭男是店內客人。另外，彭男平時考核不佳，2014年間曾被查獲，涉足有女陪侍的不當場所，當時已被記過一次，故依經驗法則，可合理認定彭男涉足不當場所。

法官認為，彭男稱與友人相約在小吃部拿取肉粽，但該名友人卻沒出現，彭也沒提出相關事證。此外，當時臨檢的三名員警也表示，彭男一見警車，即往店家後方倉促離開，故不採信彭男說詞，審酌後判彭男敗訴，全案仍可上訴。