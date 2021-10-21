快訊／基隆五連霸前議員韓良圻涉貪收押禁見　2子交保

▲基隆議員父子檔涉貪向建商索賄，韓世昱30萬交保、韓良圻收押禁見。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

曾在基隆五連霸的前市議員韓良圻（65歲），與其現任議員兒子韓世昱涉嫌貪汙遭約談。韓世昱當晚30萬元交保，韓良圻21日則被裁定收押禁見。

據消息指稱，近日基隆市某知名建商，因不滿韓良圻、韓世昱父子藉擺平建案及選舉政治獻金不斷索賄，憤而向檢調舉報，父子2人貪瀆；檢調偵查意外查出，韓良圻涉嫌以人頭詐領數百萬元助理費，二案併發查證屬實，乃於20日持搜索票，搜索韓良圻父子相關處所發動偵辦。

▲基隆市議員韓世昱。（圖／翻攝自《韓世昱》臉書粉專）

國民黨籍前市議員韓良圻係基隆市連任信義區5屆市議員，2年前推出兒子韓世昱接棒，延續政治香火，不再爭取連任，韓世昱也如願選上，沒想到當選後，還向該建商索討數萬元政治獻金，目前雙雙涉入貪瀆疑雲。

基隆市議會預定10月27日召開定期會，檢察官林秋田因蒐證完成，且為避免地方自治法，便在議會開議前，20日上午7時許指揮調查局幹員，前往基隆市議會搜索韓世昱辦公室住處，並約談父子2人與多名人頭，目前查扣相關書證、手機、平板電腦、存摺等證物過濾偵辦，晚間移送基隆地檢署偵訊。

基隆地院接押庭漏夜開到今天凌晨3時，法官認為韓良圻涉犯的貪污治罪條例為重罪，以有串證之虞，有羈押的原因及必要，裁定將韓良圻羈押禁見，禁止通信；大兒子韓東叡25萬元交保，並限制住居。