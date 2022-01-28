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社會 社會焦點 保障人權

契約工爬到執行長毀在2700萬　起底徐漢油人楷模淪中油最貪

記者黃翊婷／綜合報導

中油煉製事業部執行長徐漢因涉嫌收受賄賂被收押，讓不少同事相當驚訝。現年61歲的徐漢在19歲時以契約工的身分進入中油工作，一路爬升至廠長（大林廠）、副執行長（煉製事業部）等職位，歷練相當完整，由於妻兒已經移居紐澳，只有他一人留在台灣打拚，沒想到卻被爆出涉貪，也讓「油人楷模」的稱號一夕崩塌。

中油煉製事業部執行長徐漢。（圖／翻攝自Facebook／台灣中油）

▲徐漢在同事眼中十分和善，也經常出席各種公益活動。（圖／翻攝自Facebook／台灣中油）

廉政署南部地區調查組日前接獲情資，指中油煉製事業部執行長徐漢疑似與業者過往甚密，收受賄賂，法務部、橋頭地檢署檢察官26日發動偵查，在徐漢的辦公室等地點查扣可疑款項2700多萬，並通知徐漢及劉姓等3名業者到案，經訊問後認為徐、劉兩人涉犯貪汙治罪條例且情節重大，向法院聲請羈押獲准。

根據《自由時報》報導，國營事業人士透露，去年4月招標高雄大林煉油廠1.7億元的檢修案，但依據中油規定，2億元以下的標案由執行長決定即可，成為管理漏洞。而徐漢在標案剛結束就被逮到疑似收賄，究竟是旁人看不下去貪汙，還是內部鬥爭引起，目前還有諸多疑點尚未釐清。

現年61歲的徐漢在中油內部有「油人楷模」的稱號，他畢業自中山大學材料科學研究所，是高雄工專與中油公司建教合作的第八期學員，進入中油公司高雄煉油總廠第二媒組工場時是一名契約工，當時他才19歲，熬過6個月的試用期才升格為操作員，這些年來他一路往上爬，當過課長、經理、主任、副廠長（大林廠）、副處長（公關處）、廠長（大林廠）、副執行長（煉製事業部），歷練相當完整。

▲▼檢方查扣2700萬不明款項。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▼▲檢方查扣2700萬不明款項。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼檢方查扣2700萬不明款項。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

此外，徐漢過去勤跑基層，為人和善，與同事、下屬間的關係都很和諧，沒有不良嗜好，下班後也幾乎不參加應酬；前中油煉製事業部執行長陳耀泉在2019年退休時，由他升任頂上遺缺，堪稱是中油中生代主管中的明日之星。至於家庭的部分，徐漢的妻子和兒女皆已經移居紐奧，平時很少回來，留下他一人獨自在台灣打拚。

如今，徐漢捲入貪汙案，從油人楷模淪為中油史上最貪之人，消息傳開後，讓親朋好友以及同事們相當驚訝，不明白他為什麼要這樣做。全案除了徐漢、劉姓業者被收押，另外兩名李姓和黃姓業者分別以80萬、30萬元交保候傳，後續將由專案小組擴大偵辦。

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