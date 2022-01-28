收賄百萬判8年定讞！基隆醫院前院長今發監　坐輪椅上囚車畫面曝

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

醫界最大弊案！衛生署署立醫院（現改名為衛生福利部醫院）爆發聯合採購弊案，包含衛生署醫管會前執行長黃焜璋等人，都遭判刑定讞。其中基隆醫院前院長李源芳被最高法院依《貪污治罪條例》判刑8年定讞，李28日上午由2名家屬陪同，坐著輪椅赴台北地檢署執行科報到，入監服刑，將在監獄過年。

▲衛生署基隆醫院前院長李源芳收受100萬元賄賂，判徒刑8年確定，今（28日）向台北地檢署報到發監執行。（圖／記者劉昌松攝）

李源芳兩鬢斑白坐在輪椅上在2名家屬陪同下，赴台北地檢署執行科報到，囚車抵達時，李源芳仍無法站立，並由法警們協助攙扶他站立上囚車，模樣看起來相當虛弱。

▼ 衛生署基隆醫院前院長李源芳收受百萬元賄賂，判8年定讞，28日報到發監執行。（圖／記者劉昌松攝）

這起弊案，在2011年間爆發，當時除黃焜璋等人涉案以外，另還有8家署立醫院及樂生療養院前院長、主任和主治醫師共25人，捲入這起弊案，包含時任台中市長胡志強的妻舅、台中醫院前院長邵國寧也涉案。

檢方查出，黃焜璋與被控院長、主任，涉嫌從2007年起至2010年8月止，利用各署立醫院辦理醫療器材採購案時，事先將採購標案訊息透露給特定廠商知悉，並由廠商以現金向黃焜璋及院長、科室主任行賄遊說，採購所代理的醫療器材，或事後給予採購金額1成的回扣與饋贈，總計賄賂多達3千萬元。

過去自許「學佛醫師」的黃焜璋，也遭檢調求處25年有期徒刑、並科罰金700萬元，更創下衛生署使上官員被求處罪重刑責的記錄，法院審理後，依貪汙治罪條例等罪，判黃炳璋遭判處15年定讞、台中市前市長胡志強妻子邵曉鈴的弟弟邵國寧3年6月確定。

李源芳身為衛生福利部醫院院長，卻不潔身自愛，明知投標文件有重大異常，應不予開標，卻仍讓華鵲公司以平底價得標，收取百萬元賄款，被依違背職務收受賄賂罪判刑8年，褫奪公權5年定讞。