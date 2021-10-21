疫情後「人肉市場」1S破萬元！茶莊高支妹曝光　價格直接翻倍賣

▲近期網路又有應召業者發廣告拉客。（圖／翻攝TG群組，下同）

社會中心／綜合報導

因疫情影響讓國內八大行業停業超過三個月，也讓許多違法應召站被迫停業。不過最近隨著疫情趨緩，網路上又出現許多情色廣告「拉客」。不過有老司機發現，疫情過後「高支妹」變多了，而且價格疑似已經回不去了。

時常在網路上尋芳的老司機都知道，應召業者就是膩稱茶莊，而旗下小姐則是茶葉，有一些一次花費超過5000元的則被叫做「高檔茶」，也被稱作是高支妹。以往行情價平均一小時3600元，不過疫情過後似乎價格都被調高。

▲有老司機發現，現在的價碼比起疫情前直接翻倍。

▲網友分享要價破萬的高支妹體驗文。（圖／翻攝TG群組）

近日在老司機論壇中有許多人發現，以往應召站價格通常都是3600元為平均價，並且會依照小姐國籍而作增減，以亞洲血統的小姐為例，台灣籍最貴、再來則是中國籍、泰國、越南、印尼等東南亞國家。

不過之前因為疫情影響導致許多應召業者關閉，如今隨著疫情趨緩再度復業，但已經不如先前多管道可找，在物以稀為貴的情況下，尋芳的價格直接翻倍。以往3600元一小時的價格現在只能30分鐘，若要一小時則至少要5000元，甚至還有一小時就破萬的價碼。

有茶莊業者透露，因為之前疫情休息太久，許多小姐紛紛轉行不然就是直接返國，加上警方查的很緊，所以現在就是「物以稀為貴」的概念。業者也坦言，因為怕被警方釣魚查獲，有些網友加他們若沒人介紹也不會同意，必須要有介紹人才能夠消費，簡單的說就是「有錢也不一定有」。