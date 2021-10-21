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砸200萬建出廢料屋　他點名包商「4大亂蓋行為」：一地震就倒

▲▼自地自建遇工程蟑螂 男花逾2百萬蓋成爛屋。（圖／東森新聞）

▲委託包商竟是工程蟑螂，他砸數百萬蓋出破爛屋。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

屏東縣一名楊姓男子為就近照顧失智母親，決定向銀行貸款400萬元，在屏東市區買地自建房子，後來在臉書遇到一名包商自薦能幫忙建屋，他沒有多調查就委託給對方，不料對方在拿到200多萬元工程款後，就擺爛跑路了。他指控，向對方提告後，才發現包商業者有一堆債務糾紛，懷疑對方是惡意詐騙。

根據《東森新聞》報導，楊男表示，他為就近照顧失智母親，幾年前向銀行貸款400萬元，在屏東市買地準備蓋房子，後來在臉書遇到一名包商私訊自薦，他沒有多疑就與對方簽訂合約，不久後包商開始以買鋼材、找工人及配合廠商跑路等理由，前後索取了200多萬元，接著就擺爛停工不蓋，讓他真的氣炸了。

▲▼自地自建遇工程蟑螂 男花逾2百萬蓋成爛屋。（圖／東森新聞）

▲楊男表示，包商建了將近10個月的房子，實際一看根本就是廢墟。（圖／東森新聞）

楊男透露，他後來到工地現場檢查，發現建了將近10個月的房子，根本就是一個廢墟，除了部分建材還是二手廢料，工程也有一堆問題，像是要鎖在地板底板的螺絲歪掉，加強房子結構的H鋼變形，地基也做的歪斜不平，一旦有地震發生，恐怕房子會跟著倒塌。

事件發生後，他曾在網路司法院判決系統查詢，發現包商負責人竟然有一堆債務糾紛，懷疑對方根本是惡意詐騙。如今砸了數百萬元卻得到半成品廢墟，根本不能住人，後續只能請新的廠商協助重建，他也決定向包商負責人提告，也希望未來不要再有人受騙。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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