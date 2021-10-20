北港朝天宮「慈悲列車除災祈福之旅」！媽祖將坐火車環島17天

▲北港朝天宮媽祖將進行祈福之旅。（圖／地方中心翻攝，下同）

地方中心／綜合報導

新冠疫情肆虐，讓全球各處惶恐不安。對此，北港朝天宮今年除持續舉行「悲心廣行—水陸大法會」之外，更將於法會前，藉由11/6起，為期17天的「慈悲列車環島除災祈福之旅」，以度化歷年鐵路上車傷橫厄之眾生，首創天上聖母聖駕搭乘火車環島祈福之先例。

北港朝天宮表示，依照聖母指示，今年除舉行水陸大法會，另本宮董事長蔡咏鍀先生亦率領董監事會，邀元亨寺高僧隨行，共同迎請天上聖母聖駕以搭乘台鐵火車方式環台，為全臺賜福，並將於花蓮和仁車站停留，由法師為今年太魯閣號出軌事件49位往生者祝禱，並進行祈安賜福灑淨儀式；途中亦安排北、中、南、東之宮廟定點駐駕賜福，望連結全台宮廟之心，透過法會誦經祈福，為我國臺灣、為我國人民善信祈求除疫息災、安康富順；為歿者祈求拔薦超脫、安詳自在。

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「慈悲列車環島除災祈福之旅」，自11/6展開，駐駕舉辦祈福法會地點如下：新北市—中和福和宮、台北市—萬華青山宮、基隆市—擁恆文創園區、花蓮縣—花蓮港天宮、高雄市—高雄元亨寺，最後於11/22返回北港朝天宮，開始為期十四天的第二屆「悲心廣行—水陸大法會」。北港朝天宮為讓大眾方便參與，有意報名法會之信眾，可透過線上報名參加。法會期間亦同步線上直播，方便大眾共同來為全球疫情及國家祈福。