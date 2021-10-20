施政滿意度躍升2名　徐榛蔚全台縣市長排名第4：不會止步於前

▲天下雜誌2021年縣市長施政滿意度調查，花蓮縣長徐榛蔚在疫情衝擊下，滿意度逆勢成長，由去年第六名躍升為全國第四名。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片）

記者王兆麟 ／花蓮報導

《天下雜誌》「2021年縣市長施政滿意度調查」，在全國22名縣市長中，花蓮縣長徐榛蔚以79.9高分摘下全國第四名，比去年排名躍升2名次。縣長徐榛蔚滿懷感恩地說，誠摰感謝全體鄉親支持與縣府團隊努力，持續推動花蓮縣政進步，將以民為本的精神致力打造「慢‧精品」花蓮的美好願景。

《天下雜誌》指出，這次進行「縣市長施政滿意度調查」搭配「幸福城市大調查」，透過14844位民眾和將近600位專家的觀察，評判在疫情衝擊下，衡量城市發展五大指標：經濟力、施政力、環境力、文教力和社福力，哪一個面向影響居民對所居住縣市長的滿意度？進而了解22位「城市CEO」的治理表現。

徐榛蔚以「國際智慧城市、觀光友善花蓮」的施政為根基，經歷去年和今年疫情嚴峻肆虐挑戰，對疫情防控做到超前佈署；對災害對應能夠當機立斷；力拼教育醫療，落實安居樂業；有機農業首都，智慧科技助陣，守護生態環境，以致施政滿意度逆勢成長，由去年第六名躍升為全國第四名。

《天下雜誌》指出，花蓮縣長徐榛蔚比去年大進步，與80.8分的第二名嘉義市長黃敏惠，以及80分的第三名嘉義縣長翁章梁，兩人各僅距0.9、0.1分，成績在伯仲之間。

花蓮縣政府表示，在每一次的獲獎，我們從不沾沾自喜，也不會止步於前，而是努力檢討不足之處、虛心接受鄉親各界指教，吸取各縣市經驗，不斷調整、往前邁進。徐榛蔚誠摰感謝鄉親與天下雜誌給予花蓮鄉親和縣府團隊的肯定，縣府團隊也會努力實踐打造宜居美麗花蓮的目標邁進。

據「縣市長施政滿意度調查」為結合民意調查與專家評比的施政滿意度排行。今年的調查架構為民意調查佔90%、專家評比結果佔10%；民意調查採電話訪問方式，共採計6道題目，其中，整體施政滿意度該題佔比35%，其餘經濟、環境、施政、文教、社福五大面向各一題共佔55%。專家評比為針對各縣市在地專家進行問卷發放，其中，整體施政滿意度該題佔比5%，其餘題項共佔5%。

本次專家問卷調查進行期間為2021年7月26日至9月10日。《天下雜誌》與分別代表經濟力、環境力、文教力、社福力的全國創新創業總會、台灣河溪網、社區大學全國促進會，以及中華社會福利聯合勸募協會合作，請四大專業團體推薦各縣市熟悉當地相關事務的專家、學者參與評比，22縣市共計完成600份問卷調查。