　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

施政滿意度躍升2名　徐榛蔚全台縣市長排名第4：不會止步於前

▲天下雜誌2021年縣市長施政滿意度調查，花蓮縣長徐榛蔚在疫情衝擊下，滿意度逆勢成長，由去年第六名躍升為全國第四名。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片）

天下雜誌2021年縣市長施政滿意度調查，花蓮縣長徐榛蔚在疫情衝擊下，滿意度逆勢成長，由去年第六名躍升為全國第四名。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片）

記者王兆麟 ／花蓮報導

《天下雜誌》「2021年縣市長施政滿意度調查」，在全國22名縣市長中，花蓮縣長徐榛蔚以79.9高分摘下全國第四名，比去年排名躍升2名次。縣長徐榛蔚滿懷感恩地說，誠摰感謝全體鄉親支持與縣府團隊努力，持續推動花蓮縣政進步，將以民為本的精神致力打造「慢‧精品」花蓮的美好願景。

《天下雜誌》指出，這次進行「縣市長施政滿意度調查」搭配「幸福城市大調查」，透過14844位民眾和將近600位專家的觀察，評判在疫情衝擊下，衡量城市發展五大指標：經濟力、施政力、環境力、文教力和社福力，哪一個面向影響居民對所居住縣市長的滿意度？進而了解22位「城市CEO」的治理表現。

徐榛蔚以「國際智慧城市、觀光友善花蓮」的施政為根基，經歷去年和今年疫情嚴峻肆虐挑戰，對疫情防控做到超前佈署；對災害對應能夠當機立斷；力拼教育醫療，落實安居樂業；有機農業首都，智慧科技助陣，守護生態環境，以致施政滿意度逆勢成長，由去年第六名躍升為全國第四名。

《天下雜誌》指出，花蓮縣長徐榛蔚比去年大進步，與80.8分的第二名嘉義市長黃敏惠，以及80分的第三名嘉義縣長翁章梁，兩人各僅距0.9、0.1分，成績在伯仲之間。

花蓮縣政府表示，在每一次的獲獎，我們從不沾沾自喜，也不會止步於前，而是努力檢討不足之處、虛心接受鄉親各界指教，吸取各縣市經驗，不斷調整、往前邁進。徐榛蔚誠摰感謝鄉親與天下雜誌給予花蓮鄉親和縣府團隊的肯定，縣府團隊也會努力實踐打造宜居美麗花蓮的目標邁進。

據「縣市長施政滿意度調查」為結合民意調查與專家評比的施政滿意度排行。今年的調查架構為民意調查佔90%、專家評比結果佔10%；民意調查採電話訪問方式，共採計6道題目，其中，整體施政滿意度該題佔比35%，其餘經濟、環境、施政、文教、社福五大面向各一題共佔55%。專家評比為針對各縣市在地專家進行問卷發放，其中，整體施政滿意度該題佔比5%，其餘題項共佔5%。

本次專家問卷調查進行期間為2021年7月26日至9月10日。《天下雜誌》與分別代表經濟力、環境力、文教力、社福力的全國創新創業總會、台灣河溪網、社區大學全國促進會，以及中華社會福利聯合勸募協會合作，請四大專業團體推薦各縣市熟悉當地相關事務的專家、學者參與評比，22縣市共計完成600份問卷調查。

►秋冬裝激殺2折，快塞滿衣櫃！

ET快訊
快訊／600元藝FUN券抽籤出爐！　這7組末碼中獎
快訊／張淑晶入監日放鳥！檢察官怒了：即刻拘提
鳳梨友愛女遭虐死？　高大成：機率是0...曝可能原因
快訊／高端疫苗「第3期試驗」　最新進度曝！
快訊／疫苗接種後死再增12起！　2人打BNT　
LIVE／「600元藝FUN券」第2波開抽！現場直播
新北男打BNT後胸悶、呼吸困難　昏倒送醫不治
陳同佳曾7次致電談投案！　陸委會回應了
快訊／傳角逐2022桃園市長　陳時中直球回應了
快訊／澎恰恰9廠商代言　「3家臨時喊卡」
陽明貨櫃場「貨櫃翻覆」！易燃液體外洩
快訊／蔡英文喊話挺陳柏惟　「不要讓認真的人孤單」
快訊／嘉義「師生雙亡」死因曝！　女高中生藥毒物待驗
日圓貶到23年新低！　換台幣5萬現賺5800元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中央開41萬人預約北市疫苗　柯文哲：拚覆蓋率70％「也許才能解封」

第12輪疫苗接種時程出爐！　新北出招備戰「史上最複雜」接種

林忠正再揭看過某主席交付的資料　調查局臥底身份「鐵證如山」

虎豹潭小女孩遺落的紅鞋…踏進他的傷心路　侯友宜：不會讓妳孤單

默沙東口服藥將問世　柯文哲28億預算有意採購特效藥

快訊／「陳柏惟反疫苗」　朱立倫轟蔡英文：別把是非對錯變政黨對決

新北通報1男打完BNT後胸悶、呼吸困難　昏倒送醫不治

江鵬堅遭爆是調查局臥底　蘇貞昌：那個年代敢創黨是多麼勇敢

蘇貞昌讚陳時中防疫做得好：才會有想讓他選這裡、選那裡

湯文章／纏訟路迢迢　從台開案看法律見解分歧爭議

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

女嬰阿公淚：要保母愧疚一輩子 父「胸口刺女兒圖像」永遠留念

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

無照屁孩違規遭攔！不滿車被拖吊 嗆警「新來的菜鳥」...當場被壓制

男淋濕自己衣服＋拿水槍噴老婆 犯案工具塞給兒子裝受害者XD

桃園男換車道離太近被叭超氣！他一拳打破車窗、後照鏡：下車

中央開41萬人預約北市疫苗　柯文哲：拚覆蓋率70％「也許才能解封」

第12輪疫苗接種時程出爐！　新北出招備戰「史上最複雜」接種

林忠正再揭看過某主席交付的資料　調查局臥底身份「鐵證如山」

虎豹潭小女孩遺落的紅鞋…踏進他的傷心路　侯友宜：不會讓妳孤單

默沙東口服藥將問世　柯文哲28億預算有意採購特效藥

快訊／「陳柏惟反疫苗」　朱立倫轟蔡英文：別把是非對錯變政黨對決

新北通報1男打完BNT後胸悶、呼吸困難　昏倒送醫不治

江鵬堅遭爆是調查局臥底　蘇貞昌：那個年代敢創黨是多麼勇敢

蘇貞昌讚陳時中防疫做得好：才會有想讓他選這裡、選那裡

湯文章／纏訟路迢迢　從台開案看法律見解分歧爭議

美國在台協會處長孫曉雅拜會　林智堅感謝贈莫德納疫苗

黑狗可憐眼「袋鼠式拜託」討隱形零食　撒嬌聲融化媽：教2次就會

台中太陽亞洲外援找猛將　菲律賓男籃現役國手赫丁加盟

小幸運沒降臨！　田馥甄豪宅鄰居賠售逾3000萬

本周我最毛／陪媽買早餐被問「要吃什麼」　憨厚金傻笑歪頭：忘了

信義區A辦租金擋不住　租金單價從天花板變地板價

藝FUN券第2波抽籤出爐！數位券「7組幸運身分證號碼」看這裡

打新冠疫苗「經前症候群加劇又亂經」　醫分析可能原因！

「3生肖」年底大翻身！轉運時機降臨...賺錢越來越快

Q4「魷魚遊戲」投資法！　花旗用3符號教戰

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

政治熱門新聞

顏寬恒喊話刪Q！照片1細節被酸太假

民進黨創黨主席是調查員　施明德證實

快訊／傳被徵詢參選2022台北市長　林佳龍回應了

趙少康質疑苦行卻搭高鐵商務艙「一點都不苦」　陳柏惟粉專藏答案

i原券中籤號碼出爐　「身分證尾數」爽拿1千

「大甲媽氣到失眠！」台灣國成員筊杯：國共欺壓3Q

新北通報1男打完BNT後胸悶、呼吸困難　昏倒送醫不治

提建言遭柯文哲捶桌喝斥　柯營幕僚：他變了

任內死百人被問政治責任　蘇貞昌挑眉：不會寬容自己

蔡英文再替「3Q」陳柏惟喊話　「不要讓認真的人孤單」

大支挺「玻璃心」　焦糖：辱華是早辱早自由

罷免陳柏惟倒數4天　顏寬恒反擊執政黨

卓冠廷憤怒「轉型正義又變箭靶」　像忘記佈建線人的就是國民黨

柯文哲推「證件綁台北通」才能入府

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

第2波農遊券幸運數開出！

直擊已婚網紅超哥深夜摟竹竿妹！

「今年冬天會很冷」　專家示警：要特別注意

快訊／指揮中心記者會臨時暫停一次！取消原因曝光

快訊／金宣虎承認了！「因為我造成她傷害」

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

老婆傳訊：我在616　人夫綠炸

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

台中19歲男大生車禍亡　「Vtuber」車貼讓千人齊聚：R.I.P.

金宣虎前女友身份曝光！韓媒爆：她是美貌出名才女

他曝LINE家庭群組...網狂喊+1：全台都一樣

好幸運！「這組末碼」農遊券、動滋券都到手

日本街訪「最有名台灣人」　第一名出爐：真國民女神

辰亦儒赴陸直播帶貨！突「哽咽爆哭」被罵翻

更多

最夯影音

更多
韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們
外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面