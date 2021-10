美國陸軍協會機器巡邏犬Spot散步　嚇到好奇狗狗

▲Spot機器狗。(圖/路透)

實習記者丁玟華/綜合報導

美國陸軍協會(AUSA)是美國陸軍最大的年度會議,同時也舉辦了軍事科技博覽會。波士頓動力公司(Boston Dynamics)派出Spot機器狗做為會展的巡邏犬,非常吸引人注目,甚至嚇到了真正的狗狗。

根據軍事時報(Military Times)報導,Spot機器狗是一種敏捷的移動機器人,能夠機動性的在地形上導航,讓人們能夠安全、準確、頻繁的自動執行例行檢查任務和數據採集。

當波士頓動力公司帶著Spot機器狗在華盛頓會議中心周圍散步時,一隻真正的狗狗好奇走向它,狗狗顯然被它冰冷的金屬外殼嚇到,但或許它看起來像個不錯的玩伴。

公司表示,雖然短期內不太可能在公園裡玩你丟我撿的遊戲,但Spot確實執行了一些令人印象深刻的技巧,包括自主探索和地圖記錄。意外的是,根據Mizzou遊戲的鏡頭,Spot還會跳舞。

Spot took the field for a halftime show with @MarchingMizzou and @MizGoldenGirls

in collaboration with @MizzouEngineer! Congrats on an amazing performance! pic.twitter.com/yQb3tpQsBI