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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美國陸軍協會機器巡邏犬Spot散步　嚇到好奇狗狗

▲Spot機器狗。(圖／路透）

▲Spot機器狗。(圖／路透）

實習記者丁玟華／綜合報導

美國陸軍協會(AUSA)是美國陸軍最大的年度會議，同時也舉辦了軍事科技博覽會。波士頓動力公司(Boston Dynamics)派出Spot機器狗做為會展的巡邏犬，非常吸引人注目，甚至嚇到了真正的狗狗。

根據軍事時報(Military Times)報導，Spot機器狗是一種敏捷的移動機器人，能夠機動性的在地形上導航，讓人們能夠安全、準確、頻繁的自動執行例行檢查任務和數據採集。

當波士頓動力公司帶著Spot機器狗在華盛頓會議中心周圍散步時，一隻真正的狗狗好奇走向它，狗狗顯然被它冰冷的金屬外殼嚇到，但或許它看起來像個不錯的玩伴。

公司表示，雖然短期內不太可能在公園裡玩你丟我撿的遊戲，但Spot確實執行了一些令人印象深刻的技巧，包括自主探索和地圖記錄。意外的是，根據Mizzou遊戲的鏡頭，Spot還會跳舞。

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