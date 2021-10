「魔鬼終結犬」　Q-UGV軍用機器狗裝備6.5公釐步槍

▲軍用機器狗SPUR。(圖/Twitter@Ghost_Robotics)

實習記者廖翊慈/綜合報導

機器人研發商Ghost Robotics與SWORD International聯手開發攜帶步槍的「機器狗」,將SWORD的Creedmoor6.5公釐步槍,安裝到Ghost Robotics開發的機器狗Q-UGV上,並為這隻新型機器狗取名為特殊無人步槍SPUR。 Ghost Robotics表示,SPUR的穩定性超乎眾人期望。

據The Drive-Warzone報導,SPUR在11日開幕的華盛頓特區美國陸軍協會暨博覽會(Association of the United States Army’s AUSA 2021)中首次亮相,但似乎是第一個裝有實際武器的無人系統,並無獲得太多青睞。研發商Ghost Robotics並不氣餒,「我們仍在進行調整,讓它像真的狗一樣靈活。」

Ghost Robotics在受訪時表示,SPUR能夠精準射擊 1,200米(約 3,940 英尺),「因為機器狗的四足設計,讓SPUR具有令人印象深刻的穩定能力」。世界各地的軍隊或安全部隊都沒有廣泛使用Creedmoor6.5公釐步槍。這種 6.5mm子彈提供了美國特種作戰區7.62x51mm更大的射程。

空軍少校喬丹·克里斯(Jordan Criss)表示,Q-UGV已在佛羅里達州廷德爾空軍基地(Tyndall AFB)的美國空軍第325安全部隊中隊使用,「在整個基地的戰略位置計算時,這些機器狗是額外的眼睛和耳朵。」對於 SPUR問世,他表示「它們將大大地增強我們的防御系統」。