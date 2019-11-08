魔鬼終結狗來了？「波士頓動力」將交付千隻Spot機器狗

▲今年10月時，雷伯特在加州舉行的視訊會議中，展示他們研發的機器狗。(圖／路透）

國際中心／綜合報導

以研發機器人知名的美國「波士頓動力公司」(Boston Dynamics)計劃在2020年夏天交付買家1000隻Spot機器狗，引發社會懷疑它們是是否安全的關注。

近年AI人工智慧的技術研發大突破，機器人時代已經悄悄降臨，「機器人威脅論」更引發人類對自身安全的憂慮 。面對外界質疑，公司創辦人兼執行長雷伯特(Marc Raibert)周四(7日)受訪時說 ，他們的機器人不是魔鬼終結者，不會變身成為殺人武器。

雷伯特在葡萄牙首都里斯本出席網路峰會時表示，為了讓機器狗能夠在建築工地工作，正在跟買家研發相關的應用程式，並且為它們安裝感應器，以搜集更多資料。

當被問到機器狗是否會危及人類生命安全時，雷伯特說，它們會被設計成把人類視為「障礙物」，一旦碰到就會遠離。他又說，機器人(狗)很聰明，對人類產生仇恨這種情節，只會在科幻小說或電影中出現。

Spot機器狗的移動速度每秒可達1.6公尺，充電後可運作90分鐘，它的前端可安裝機器手臂或監控鏡頭，具備全方位的視野，也可以在攝氏零下20度至45度的極端環境中執行任務。