影／機器犬也能拉車！　快來看《流言終結者》主持人如何應用

▲波士頓動力公司(Boston Dynamics)開發的Spot機器犬。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

國外媒體THE VERGE報導，前科普電視節目《流言終結者》MythBusters的主持人Adam Savage，為波士頓動力公司（Boston Dynamics）的「Spot機器犬」開發出一個新的用途，用來拉自製人力車，影片相當有趣，也凸顯了機器人（或任何造型）未來具有相當大的應用想像空間。

Savage安裝一個可以連接到人力車的牽引鉤，以此來跟機器犬做連結。他還幽默指出，機器犬能承受的重量有限，人直接騎在它上面是不可能的，但用來拉人力車是一個很好的替代品。

影片中，Adam Savage坐在人力車上，只見機器犬相當輕鬆地拉動人力車，讓 Savage笑聲不斷，直呼：「太驚人了！」，他還為機器犬加油打氣，開玩笑地說「你可以的」。

機器犬是由類似無人機的掌中控制器，以無線藍牙方式來操控。

此前，警方還曾將Spot作為探索危險的機械警犬，如今Spot可能會有越來越多層面的用途，甚至還有人認為有發展成軍武的可能。

不過開發Spot的波士頓動力公司的副總裁Michael Perry曾堅決表示，公司沒有興趣將Spot發展成軍武，也已將這個理念列入公司的正式條款之中。



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