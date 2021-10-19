桃機7成餐廳歇業！今開放內用救商機　唯獨「這區」再等等

▲桃機美食街維持高規格清潔。（圖／桃機提供）

記者許維寧／台北報導

交通部長王國材昨日於指揮中心宣布鬆綁包括桃園機場在內等運輸場域飲食限制，桃園機場今日（10/19）起開放餐飲內用，桃機公司也表示，出境區餐廳已重新整備動線規劃，也會持續執行體溫測量、手部清潔等，但考量到境外移入感染案例風險高，唯獨入境餐廳維持不提供內用。

交通部今天下午舉行例行記者會，桃園機場副總經理洪玉芬表示，有鑒於10月開始國內疫情趨於穩定，地方政府也陸續放寬內用標準，桃園機場也依照相關只是開放出境餐廳和美食街內用服務，民眾用餐時一率落實實聯制、體溫測量、手部清潔，並依照規定設有隔板或加大桌與桌的距離，民眾不飲食時仍要戴妥口罩，並維持一小時一次高規格清潔。

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但洪玉芬也談到，考量到桃機作為國門，加上國內疫情目前以境外移入為主，為了落實邊境防疫，目前仍不開放入境區餐廳內用，桃機也會協助約1800名高風險工作人員每週定期快篩，杜絕邊境染疫風眼。

此外，洪玉芬也說明，目前桃機貴賓室 也已開放飲食，但需維持一人一桌，並以套餐方式供應。也呼籲民眾出境時盡量在餐廳就吃完餐點，建議不要帶到候機室食用。

受到疫情影響，桃機日前不只不開放餐飲內用，隨出入境人數大跌客源也隨之大減。洪玉芬也坦言，疫情下很多美食街業者已經撐不下去，不少業者先前已表示要停業，目前僅剩下三成餐廳在苦撐，預計開放內用後業者應會回流，預計可增加至五成，但疫情仍未過去，要不要回到機場營業還要業者自行決定。

▲桃機出入境設有相關動線，確保出入境旅客不混流。（圖／桃機提供）