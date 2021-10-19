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北約未來10年戰略目標　轉向著重「制衡中國崛起」

▲▼中國正在量產東風-26型彈道導彈。（圖／路透）

▲北約未來10年目標將轉向制衡中國崛起。（圖／路透）

文／中央社

北約秘書長史托騰柏格說，對抗中國崛起構成的安全威脅，將是北約未來戰略原則的重要一環，這代表北約將審慎重思未來目標，以反映美國將地緣戰略重心轉向亞洲的局勢。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）接受英國「金融時報」（Financial Times）訪問時說，中國不是「敵國」，但中國的網路能力、新科技與長程飛彈已對歐洲安全構成衝擊。

他說，如何協助北約盟國防禦這些威脅，將在北約未來10年的新政策中「詳盡」闡述。

過去數十年來，北約將重心放在對抗俄羅斯，自2001年起側重在打擊恐怖主義。隨著美國的地緣政治方向從歐洲轉移到與北京的霸權衝突，現在北約將把焦點放在制衡中國。

史托騰柏格說：「北約是北美洲與歐洲的聯盟，但這個區域現在面臨諸多全球挑戰，包括恐怖主義、網路、還有中國崛起。因此，談到強化我們的共同防禦能力時，也是在討論如何因應中國崛起。」

他說：「可以預料的是，中國崛起將影響我們的安全，且已經構成衝擊。」北約將在明年夏季峰會上通過新的戰略構想，勾勒北約未來10年的目標。目前的戰略構想是在2010年通過，內容沒有提到中國。

在結束駐軍阿富汗20年的任務後，北約尋求新的方向，正在討論美國駐軍歐洲的未來。

史托騰柏格是挪威前總理，擔任北約秘書長邁入第8年，將於明年下台。他說，北約將試圖「縮減」北約邊界外部的活動，「強化」內部的防禦韌性，以加強抵抗外部威脅。

他說：「中國步步進逼…我們看到他們現身北極圈、出現在網路空間、砸大錢投資北約國家的關鍵基礎設施。當然，他們還有更多遠程武器，射程可以抵達所有北約盟國。他們也在建造許多長程洲際飛彈的飛彈發射井。」

金融時報上週末報導，中國8月試射能搭載核彈頭的極音速飛彈，展現中國擁有發射先進長程武器的能力，令美國情報機關感到驚訝，也凸顯北京在新一代武器上迅速取得的軍事進展。

不過，任何想把政策從嚇阻俄羅斯侵略轉往其他方向的意圖，都會面臨東歐成員國抗議；東歐國家認為俄羅斯對他們構成生存威脅，視北約為唯一能保障他們安全的組織。

史托騰柏格則認為，不應該把俄羅斯與中國視為不同的威脅。他說：「第一，中國與俄羅斯緊密合作。第二，我們投入更多資金在科技上…都是為了對付他們。」

他又說：「這整個概念是在清楚區分中國與俄羅斯，抑或是亞太或歐洲，但這是一個大的安全環境，我們必須一併因應。我們在備戰、科技、網路與防禦韌性上所做的努力，都與因應這些威脅息息相關，不會貼上特定標籤。」

史托騰柏格說，北約8月自阿富汗倉促撤軍，顯然是在美國決定撤出阿富汗後所做的決定。他說，歐洲軍隊或許可以在沒有美國支持的情況下留在阿富汗，但政治領袖找不到持續駐軍的合理理由。

他說：「這部分與軍事面有關，也就是軍事能力。但我覺得根本上更重要的是與政治面有關，因為我們是在美國遭遇（911事件）攻擊後進入阿富汗。就軍事上而言，我們原本是有可能續留阿富汗，但政治上而言，我覺得這完全不切實際…這才是主因。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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