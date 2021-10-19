當爸媽面抱走雙胞胎女童　短髮女現身稱「只是想拍照」

記者黃翊婷／綜合報導

台中陳姓民眾17日帶著1歲的雙胞胎女兒和妻子前往彰化溪湖糖廠遊玩，卻遇上「抱嬰怪客」，嚇壞夫妻倆。而隨著監視器畫面曝光，網路上的討論也越來越熱烈，這位抱走小女孩的巫姓女子終於現身，坦言當時是覺得孩子很可愛，想抱起來拍照，沒想到引發誤會。

▲短髮女當著爸媽的面突然抱起雙胞胎妹妹離開，嚇得媽媽趕緊上前搶回。（圖／民眾提供，下同）

監視器畫面中，陳先生一家人在木棧板休息區休息，突然一名身穿黑色連身洋裝、短髮、戴口罩的女子靠近，先是彎腰看看小孩，還伸手要牽，當時陳妻在照顧雙胞胎姊姊，她竟然無預警抱起雙胞胎妹妹離開；陳妻嚇了一跳趕緊跟上把小孩抱回，女子卻若無其事般離開，更令人毛骨悚然的是，女子離開時身旁還有一名成年男子及一名少年同行，疑似是同夥。

這段影片在網路上傳開後，掀起網友熱議，懷疑短髮女可能是「抱嬰集團」成員。彰化縣警方接獲通報立即介入調查，並請陳姓夫妻到案說明。

▼▲短髮女抱孩子時說了一句「兩個都抱起來喔」，身旁還有另外兩名男性。

就在事件鬧大之後，影片中的短髮女18日終於現身親自說明。溪湖派出所所長陳煌明表示，抱小孩的是38歲的巫姓女子，當日和丈夫、兒子一起去玩，看到陳姓夫妻的雙胞胎女兒很可愛，想說兩個一起抱起來拍照比較可愛，才會說出「兩個都抱起來喔」，沒想到引發誤會。

雖然巫女頻頻強調自己是無辜的、不是壞人，事後很後悔，再也不敢亂抱小孩，但陳姓夫妻對這個說法仍有疑慮，加上她的確是未經家長同意就亂抱走別人的孩子，最後還是被警方依妨害自由強制罪送辦。