快訊／快點開預約！北市BNT晚間悄悄釋出名額　施打地點在這

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快訊／北市BNT晚間悄悄釋出名額　施打地點在南港區衛福部

▲BNT。（圖／記者游瓊華攝）

▲BNT。（圖／記者游瓊華攝）

記者董美琪／綜合報導

第12期疫苗第一階段今天開始預約，沒想到不到10分鐘秒殺，一堆人根本約不到，北市不到1小時全數額滿，引發民眾抱怨。不過晚間台北市似乎先釋出一個接種點的名額，地點就在台北市南港區衛福部，目前還有很多天可以預約。

許多民眾今天約不到BNT疫苗，很傻眼，還質問是誰說「BNT打氣很冷」，10點一開始預約網站塞爆，10點30分以前台北市所有行政區全部額滿，引起民眾抱怨「根本預約不到，難道打個疫苗要跑到中南部？以為在搶演唱會門票哦？」

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▲▼指揮中心釋出，台北市南港區BNT疫苗名額。（圖／翻攝自公費疫苗預約平台）

對此，揮中心發言人莊人祥表示，會在台北協助新增5個接種點，BNT(接種量)會增加4萬5280人，包括北市衛福部、交通部、華山1914文創園區、中正紀念堂以及台灣當代文化實驗場。稍早已經有網友發現台北市似乎悄悄先釋出1個接種點名額，且地點就在台北市南港區衛生福利部1樓大廳（部立台北醫院-衛生福利部1樓大廳，台北市南港區忠孝東路六段488號，近昆陽捷運站）。目前民眾已開始陸續預約，第一天10/23已額滿

另外，台北市副市長蔡炳坤說明，因為第二階段的量能是比較多的，第二階段25日至27日開放預約，BNT有9萬5754個名額，大家在時間上稍微等一下，不用太急，接種疫苗一定都打得到，不用擔心打不到疫苗，若第12期在數量上有困難，其實第13期馬上就要登場。

▲▼指揮中心釋出，台北市南港區BNT疫苗名額。（圖／翻攝自公費疫苗預約平台）

▼第十二期第一階段約不到，還有第二階段。（圖／指揮中心提供）

▲▼第十二期BNT、莫德納及AZ疫苗2階段接種。（圖／指揮中心提供）

 

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