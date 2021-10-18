第二屆全國金牌農村　桃園大溪、龍潭大北坑拿下1銀1銅

▲第二屆全國金牌農村，桃園拿下一銀一銅。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區農村休閒發展協會(大溪區內柵社區)以及龍潭區大北坑農村發展協會(大北坑社區)，代表桃園市參與第二屆全國金牌農村競賽，與全國22個縣市784個農村競賽，角逐臺灣農村最高榮譽，市府農業局18日表示，這項得獎結果揭曉，兩個社區分別奪得全國銀牌和國銅牌的肯定，樹立桃園最靚農村典範。

農業局表示，獲得全國銀牌的大溪區內柵社區農業特產豐富，同時也是農委會今年公的之康莊休閒農業區及農糧署北部三大有機聚落-康莊有機聚落的核心區域，社區聯合居民共同推廣友善環境耕作，致力保育當地物種生態；並凝聚社區共識，以發展永續農業為目標，友善對待土地，復育螢火蟲生態有成。

社區有機農產品生產能量充沛，透過成立有機產銷班共同推動社區有機農產品分裝運銷，社區組織更於疫情期間整合在地小農推出蔬菜箱，透過輔導陪伴及運銷協助帶動更多居民投入友善栽培。區內簡家古厝深厚的生活文化及十一指古道周邊生態環境優美，青農及農場業者共同推行休閒農事體驗及食農教育，創意及口碑兼具。

獲得全國銅牌的龍潭區大北坑社區長期推動農村再生，為桃園市第1個，全國第3個通過農村再生計畫社區，近年來更推動成為大北坑休閒農業區與區域合作辦理「戀戀魯冰花季」遠近馳名，透過魯冰花-客家母親花的意象，推廣傳統客家庄惜福感恩的美德；此外，大北坑也自民國79年開始植樹造林辦理山坡地保育，打造兼具水土保持及寓教於樂的環境，體現與環境共榮共生的精神，完整展現兼具人文、產業、生態、生活、教育等多元發展的農村典範。