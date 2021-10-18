北市疫苗開21萬「中央塞41萬人預約」　柯文哲：造成地方困擾

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者黃巈禾／台北報導

第12期疫苗今（18日）開始預約，台北市12個行政區不到1小時全額滿。對此，台北市長柯文哲在防疫記者會上抱怨中央，第一階段北市開21萬，中央卻叫41萬人預約，造成地方打疫苗很大困擾。

「再來就是打疫苗的問題，這就是要抱怨了」柯文哲表示，從7月16日開始，中央疫苗系統上線，台北市打疫苗收歸中央，前面1至9期，每次台北市開的量能，中央只有分配8成，到第10次的時候，台北醫院會覺得每次準備比如100份，你才叫80個人來打疫苗，於是醫院就自動自發縮減打疫苗的名額，中央名額灌下來，有些民眾只好跑到新北打疫苗。

柯文哲指出，第12期台北市開出的疫苗量能第一階段是21萬，中央卻叫41萬人預約，這一定會出問題，應該是開多少就預約多少，不然就事先講；第二階段疫苗量能提高至26萬，結果中央找18萬人登記。

柯文哲再指，還有一個問題，疫苗從過去到現在沒規劃，疫苗發下來，北市很認真打，醫療量能擴增到一個程度，疫苗又不進來，就會閒置在那裡，過去幾個月當中，每次疫苗進來，一下子有，一下子沒有，一下子多，一下子少，造成很大的困擾，「所謂第12期就是最典型的例子，我開21萬，你找41萬人登記，我們開26萬，你找18萬人登記」。

柯文哲提到，還有一個更重要的問題，這12期打完，如果現在應付41萬，把量能拉到最大，叫大家開始加班，不管打到三更半夜，問題是，這兩個禮拜打完以後，第三個禮拜到底疫苗是多少？這造成地方打疫苗很大的困擾。