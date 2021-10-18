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社會 社會焦點 保障人權

快訊／虎豹潭20km外「尋獲粉色雨衣、登山鞋」！8歲劉小妹遺失物

記者陳以昇、林昱萱／新北報導

新北雙溪區虎豹潭昨（16日）因溪水暴漲，造成4小2大遭不幸沖走的事故，其中2大2小被尋獲後，已不幸身亡，目前仍有2名女童仍未尋獲，而稍早警消繼續積極搜索，於落水點附近找到一件粉紅色雨衣、落水點20公里外的烏嘴長潭附近，發現一隻登山鞋，確認為劉小妹所有。

▲▼尋獲劉小妹物品。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲尋獲劉小妹物品。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

稍早搜救人員18日上午11時許，在距落水點、離落水點約20公里外的沿岸，分別發現遺失的粉紅色雨衣、鞋子，經家屬辨認後，確認其為目前仍未尋獲的8歲劉姓女童所有。對此，搜救人員加快腳步搜索，期盼能有奇蹟出現。

▲▼ 。（圖／記者陳以昇翻攝）

回顧整起事件，「天大地方自然公司」16日辦理「大方自然體驗」，包含大人、孩童在內，共有31人參加，一行人當天前往新北市雙溪區虎豹潭古道。然而，途中他們遇到山區雨勢過大，便決定折返，怎料，行經「梳子壩」石階時溪水瞬間暴漲，導致2大4小不幸被沖走，而經歷長時間的搜救後，目前已經有4人被尋獲，但4人在被尋獲時都已經不幸身亡，目前警消仍積極搜救剩下的2名失聯者。

虎豹潭搜救狀況：

劉OO，8歲女童，北市新湖國小學生；粉紅色雨衣、白色上衣、藍色褲子
陳OO，15歲少女，北市麗山國中學生；粉紅色雨衣、深藍色上衣、黑色褲子

【16日中午11時40分尋獲，宣告不治】陳OO，48歲男子，北市麗山國中學生父親；黑色上衣、深灰色短褲
【16日上午10時40分尋獲，宣告不治】劉OO，11歲男童，北市新湖國小學生；藍色上衣、深藍褲子
【16日上午8時40分尋獲，宣告不治】蔡OO，9歲女童，新北永和國小學生；黃色雨衣、芥末黃褲子、紅色上衣
【16日上午6時45分尋獲，宣告不治】鐘OO、45歲男子，北市；穿著不詳
 

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