快訊／蘇貞昌下令再鬆綁防疫措施　高鐵開放自由座、放寬飲食管制

▲行政院長蘇貞昌召開防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌18日召開擴大防疫會議中表示，國內疫情漸已穩定控制，各產業期待管制措施可逐漸鬆綁，如高鐵自由座的規劃、交通運輸場站的飲食管制措施、或是部分產業的營業管制措施，在考量民眾生計以及人民的生活便利性，應可朝向適度開放的步調前進。

蘇貞昌會中指出，鑑於Delta變異株仍在持續流行，目前邊境管制加強措施仍須維持，而台灣疫苗到貨量已突破總人口數，目前疫苗非常充足，預約系統也運行順暢，呼籲民眾踴躍預約施打，也請經濟部與科技部針對科學園區等特定場域增設疫苗施打外展服務站持續提供協助。

蘇貞昌表示，因國內疫情漸已穩定控制，各產業期待管制措施可逐漸鬆綁，如高鐵自由座的規劃、交通運輸場站的飲食管制措施、或是部分產業的營業管制措施，在考量民眾生計以及人民的生活便利性，應可朝向適度開放的步調前進。

在疫情趨穩、指揮中心檢視防疫措施後，蘇貞昌也同意交通部規劃開放高鐵自由座，實施日期與相關防疫指引，由交通部於指揮中心記者會中宣布。

另外，蘇貞昌說，因國際疫情仍舊嚴峻，對於入境人員仍然必須嚴格實施強化入境檢疫措施，要求旅客入境後仍須循指定動線離開機場，並依規定入住集中檢疫所或防疫旅館，而針對年節將至所可能激增的入境人潮，也請指揮中心務必儘速進行量能盤整，並做好相關配套規劃。