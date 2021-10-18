200男女沙漠裸奔！畫面「一排雪白懸空雙球」超震撼　背後原因曝光

▲圖尼克再次在死海進行大規模裸體拍攝計劃，以喚醒人們對死海水位下降的關注，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國知名裸體攝影師圖尼克（Spencer Tunick）最近再次回到以色列死海附近，進行一場大規模裸體拍攝。數百名塗著白色人體彩繪的模特兒在圖尼克的號召下，寬衣解帶並在沙漠中留下難得的畫面。

綜合法新社與《衛報》報導，位於約旦和以色列交界的死海是全世界地勢最低的湖泊，近年來，其水面正以每年1公尺的速度下降，而其上游水道最近被改用為農業灌溉和飲用水，再加上礦物開採、氣候變遷導致湖水蒸發，都讓死海水位降低的情形愈發嚴重。

為此，圖尼克特別在2011年與2016年的計劃後，第3次來到死海，希望通過裸體拍攝來記錄面積日益縮小的死海，並藉此喚醒大眾對死海水位降低的重視。圖尼克表示，「對我而言，身體代表著美、生命與愛。」

從拍攝的現場畫面來看，現場約有200名男女參與了這項計劃，他們跟隨著身著黑衣的圖尼克的指示，時而站直身體，時而彎曲，但他們身上的白色人體彩繪卻異常突出。圖尼克解釋，他是受到《聖經》中「羅得妻子變成一根鹽柱」的故事啟發，才選用了白色彩繪覆蓋在模特兒的身軀。

26歲的博士生克萊曼（Anna Kleiman）表示，她之所以參與拍攝，是為了提高人們對環境危機的意識，「當你將衣服脫掉後，一切就變得很自然」。也曾在2011年參與圖尼克「死海千人拍攝計劃」的沙維特（Gil Shavit）則表示，攝影師必須小心地從他們肩膀上拍攝，以避免拍到他們的私處，「幸運的是，今天的天氣並不太熱，拍攝非常順利」。

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