北市官員女兒照片曝！4女控騙砲　民代助理回應了

▲4名被害女子挺身而出，向本刊踢爆唐奕琦的渣男行徑。



圖文／鏡週刊

台北市議員鍾佩玲前助理唐奕琦遭爆利用民代助理身份在網路騙砲，是不折不扣的渣男。不僅如此，唐2018年在政大讀研究所時，也傳出性騷擾女網友的醜聞。受害女網友小香（化名）表示，當時唐看到她在推特貼出女性主義的文章，便主動私訊她，二人因此成為網友，之後，唐時常和她分享工作行程，例如幫何志偉站台的照片。

不久，唐開始打起悲情牌，向小香訴苦，說自己的身形過胖、外表不討喜，被老闆討厭，也被同事排擠，小香出於同情安慰他，二人因此越走越近。某天，唐突然聯絡她，說他辭去助理一職，要到飯店開房間慰勞自己，還告訴小香可以到飯店找他聊天、泡澡。

小香認為唐是民代助理，不會亂來，於是前往飯店赴約，二人先在沙發上聊了一下，唐突然伸手搭她的肩，嚇得她出言制止，唐才停手。小香說：「之後我到浴室泡澡，再躺到床上休息，唐問我可不可以跟他發生關係，我拒絕。沒想到他卻慢慢靠近我，還用生殖器頂我的背，我嚇到不敢動，一直等到他睡著，才趕緊離開。」事後小香向政大申訴，但因證據不足，最後不了了之。

▼唐男2018年在政大讀研究所時，曾性騷擾女網友小香。



另一名同樣遭唐性騷擾的女子萍萍（化名）告訴本刊，唐常邀她吃飯，只要她拒絕，對方就開始情緒勒索、賣慘討拍，但當她心軟赴約，唐就得寸進尺，不但叫她老婆、對她毛手毛腳，還告訴她自己「很重性欲」，非常離譜。

萍萍透露，某晚吃完飯，唐說要帶她去一個地方，結果把她載到故宮旁的停車場，現場一片漆黑、四下無人，這時，唐問她：「妳不是欲望很強嗎？」還想對她毛手毛腳。萍萍告訴本刊：「我爸當時是台北市政府官員，唐是議員助理，我怕造成爸爸的困擾，不敢得罪唐，只好忍氣吞聲，並且趕緊轉移話題，他才作罷。」

▼北市府官員的女兒萍萍出面指控唐男多次對她性騷擾。



▼唐男（左）多次邀約台北市府官員的女兒萍萍（右）吃飯，趁機言語性騷擾。



▼認清唐男的真面目後，萍萍拒接電話，但唐仍不斷傳訊騷擾。



針對相關指控，唐奕琦表示，並未對小香、萍萍性騷擾；與小芝認識一年多，當下發生關係是情投意合，並非看到辣照才想跟對方上床，也未射後不理，事後仍有持續關心對方；與D小姐則是砲友跟室友的關係，對於自己沒有拿捏好分際，造成女生的傷害跟誤解，深感抱歉。

此外，唐否認現在幫人輔選，至於當初會在網路上以助理身分與女生搭訕，只是讓對方知道他有正當職業，也未向友人炫耀自己是渣男，而是傾訴感情上的困擾，希望外界不要誤會。

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