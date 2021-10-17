擂台賽意外！吃屎哥出嘴狂咬　鄧佳華腹部「一圈齒痕」痛苦送醫

記者陳雕文／新北報導

網紅鄧佳華17日晚間直播跟「吃屎哥」游兆霖PK，兩人展開拳擊戰，連千毅說，要讓他們兩個別再計較之前的仇恨，有任何不滿就在今晚用拳頭一次解決；鄧佳華出拳軟弱無力，一路被吃屎哥壓在地上打，最誇張的是，吃屎哥在扭打過程中出嘴狠咬！鄧佳華不斷掙扎，腹部留下一圈超深齒痕，競賽結束後被緊急送醫。

▲▼鄧佳華被吃屎哥壓著打，四肢擦傷腹部被咬。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，鄧佳華將於17日晚間直播跟吃屎哥進行競賽，原本要PK「吃大便」，要來比看誰最先吃完，接著是「擂台賽」，將戴拳擊手套互毆，後來節目內容臨時變更為，兩人直接上擂台對打，輸的人要吃屎；鄧佳華私下透露，「我很討厭這個人，我真的會打他！」而吃屎哥也說，「我今天就是要打爆你（鄧佳華）這個色胚」。

鄧佳華跟吃屎哥進行3個回合的對戰，鄧一路挨打非常狼狽，其四肢擦傷腹部還有齒痕，反觀吃屎哥則一臉輕鬆愉快的樣子且毫髮無傷。由於兩人過去有嫌隙，每一拳朝對方脆弱部位猛烈攻擊，其餘工作人員看得頗為緊張，一陣子就要上前將兩人拉開，但還是造成了流血意外。

▲▼鄧佳華表情痛苦摀著被要咬的腹部，還敬業地跟吃屎哥進行安全之吻。（圖／記者陳雕文攝）

後來鄧佳華跟吃屎哥被判平手，兩人一起吃屎（用辣椒醬＋巧克力調和的道具），儘管沒有臭味，但味道仍相當噁心，還是讓吃屎哥深感不適，吃到後來更出現嘔吐症狀。由於今晚的直播非常重口味，同時觀看人數也突破到9.5萬新高（過去平均同一時間觀看人數為3萬左右）。

▲▼鄧佳華四肢擦傷腹部留下齒痕。（圖／記者陳雕文攝）

吃屎哥在結束擂台賽、吃屎的活動後受訪表示，他今天故意穿得很曝露還出口咬人都是有原因的，他想扮演一個「正妹」，代表全台灣的女孩子狠狠攻擊鄧佳華，主要是警告鄧佳華別再繼續當色龜了，不要這麼噁心。

鄧佳華結束競賽後進行簡單清創，表情痛苦不斷冒冷汗，後來坐車送醫治療。工作人員也心疼，沒想到吃屎哥會這麼狠還咬人。