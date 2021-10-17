母哭「沒女兒了怎辦」9歲風紀股長虎豹潭亡　老師哽咽：她很負責

記者鄒鎮宇／綜合報導

虎豹潭16日有31人參加「大自然體驗」，不幸遇上山洪，其中2大4小被沖走，警消出動大批人力搜救，17日尋獲2大2小的遺體，尚餘2人失聯。其中，被尋獲的9歲蔡姓女童不治，女童母親崩潰痛說「我沒有女兒了怎麼辦！」女童的學校導師想起她是認真的學生時，也數度哽咽，沒想到假日出遊最終會天人永隔。

據悉，9歲的蔡姓女童17日上午8時40分在距離梳子壩2.3公里的三水潭料角坑23號附近被尋獲，當時已失去生命跡象，送往基隆長庚醫院急救仍不治。蔡姓女童的母親感到醫院後悲痛萬分，哭喊 「我沒有女兒怎麼辦…她都這樣子了，還要驗（驗屍）什麼東西啊！」女童的爸爸、阿嬤都在一旁安慰流淚。

▲女童母親在旁哭到需要有人攙扶。（圖／記者黃彥傑攝）



▲老師談到女童數度哽咽 。（圖／東森新聞）



蔡姓女童的噩耗傳回學校，永和國小的陳姓女班導也數度哽咽，表示女同是班上的風紀股長，做事情都認真、負責，所有老師都非常放心，「因為她非常盡責任，她會努力，就像校長說的全力以赴，把該做好的事做好」。

陳姓女班導表示，蔡姓女童跟同學的互動也非常和諧，是一個非常乖巧、懂事的孩子。當被記者問到是否會不捨時，陳姓女導師也轉過頭、眼眶泛紅，哽咽到說不出話來。

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