邊境嚴管影響企業！歐盟籲台推「疫苗通道」　陳時中曝暫緩考量

記者嚴云岑／台北報導

台灣防疫邊境嚴管影響企業運作，歐盟、德國、法國、新加坡等駐台單位提出訴求，希望可以參考新加坡與北美、歐洲、亞洲共同推行的疫苗旅遊通道，讓完整接種的旅客可透過PCR採檢取代隔離。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣疫苗打的比別人少，目前抵抗力較弱，希望把接種率拉高到一定水準後再考慮。

指揮中心今（17）日公，我國第一劑疫苗涵蓋率為62.11%，劑次人口比為84.12（劑/每百人），換句話說，第二劑比例只有22.01%，相對還在低點。而指揮中心設定目標為月底前第一劑達7成、第二劑打3成，換句話說，至少還要打400多萬劑疫苗才能達標。

台灣雖然喊出疫苗護照多時，但態度仍偏保守。陳時中解釋，開放邊境不是單看疫情，還要看疫苗接種數多寡。台灣疫情較國外少，就算加上隱形感染者，整體疫情還是較他國滴上許多，也讓國人抵抗力也相對弱，加上疫苗又打得比國外少，不適合貿然開放。

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陳時中提到，我國整體策略對於邊境或商務外交人士，都秉持開放態度，也希望能減低國際通行不便，維持對外關係或國內重大產業需求平衡，「但這樣的前提是跟疫苗施打賽跑」，國外幾乎都是疫苗覆蓋率到一定程度，才開始啟動疫苗護照，台灣也會比照辦理。

陳時中說，目前疫苗認證相關電子證明，已由外館與各國進行雙邊溝通，台灣雖然接種時序上較慢，指揮中心仍會加速疫苗施打率，希望未來盡快促成疫苗通道可行性。