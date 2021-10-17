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快訊／河濱慢跑、打籃球有望脫口罩？　指揮中心下午2時說明

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10/17）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜。此波二級警戒也在10月18日到期，不少民眾也期盼放寬河濱運動口罩限制，下午指揮中心有望說明。另外，未來莫德納到貨後，也有望開放部分給第一劑施打，究竟有多少劑有望釋出？下午也有望一併公布。

國內疫苗覆蓋率已破六成，指揮中心已放寬山林與海邊戴口罩限制，也有不少民眾希望到河濱跑步、打籃球時能脫下口罩，指揮中心也多次作出回覆。

醫療應變組副組長羅一鈞16日在記者會上表示，戶外運動是否放寬戴口罩限制預計最快今（17）日宣布，依照目前規定，戶外可脫下口罩的場所僅限農林漁牧空曠場所，山林海邊、湖濱、河濱、溪濱等地則尚未解禁，但下週二進入下一輪警戒期，一定會有新措施，下午記者會有說明放寬政策。副指揮官陳宗彥也表示，放寬措施會持續滾動式檢討。

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此外，我國自購莫德納疫苗共計605萬劑，截至10月8日已到貨371萬劑，尚餘233萬劑未到貨。指揮中心發言人莊人祥也表示，第十二輪接種完後，約有30多萬人在11月底前也會面臨10周屆滿，若屆時疫苗順利到貨，就可陸續消化。之後剩餘疫苗約200萬劑，有望開放給第一劑接種，不會用於混打，但還要精算有多少人符合資格。

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