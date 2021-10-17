男友堅持買行車紀錄器！她「突襲查勤」看一排檳榔西施傻眼

▲原PO發現男友的行車紀錄器內有許多怪怪的東西。（圖／翻攝爆廢公社二館）



記者鄒鎮宇／綜合報導

開車在路上時常會遇到三寶，行車紀錄器在自保或幫助他人釐清車禍情況時，都極為重要。但是，一名女網友近日突襲男友的行車紀錄器記憶卡，這才發現讓她傻眼的真相。

該名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示男友堅持要買行車紀錄器，事隔一陣子她突襲檢查，這才發現男友的目的不單純，「結果都拍了些什麼？？行車紀錄器這樣用的嗎？」

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▲▼原PO男友分兩間店買東西，被網友大讚內行人。（圖／翻攝爆廢公社二館）



影片中顯示，原PO男友騎車先到一間檳榔攤買煙，接著啟動機車往前行駛，到第三間檳榔攤才停下要繼續購買檳榔。對此，原PO解釋，男友不停在第二間的原因是，「他說因為第二家是阿嬤」。

網友看完紛紛留言，「這一定是老司機，都分批買」、「我比較喜歡去第三間」、「這排的都很讚，每次經過頭都轉不回去」、「支持在地商家！原汁原味台灣味」、「我都買維大力」、「難怪朋友明明不吃檳榔又一直買檳榔送同事」、「這就是為什麼我在這條路上騎了一個多小時終於買完一條七星了」、「這不專業要拿500$，店家通常會以為100$，準備找50$，這樣才能看兩次」。

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