重機託運車殼破裂、三角台內凹　業者一聽「只賠300」…車主氣炸

▲男子託運機車，結果車殼破裂、三角台內凹、後照鏡斷裂，維修費用破萬。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

台灣有許多託運業者，只要花些許運費，就能將機車南北運送。不過，一名劉姓男子從台南託運重機到台北，竟然出現後照鏡斷裂、車殼破裂、三角台內凹等問題，維修估價破萬，託運業者卻只願意賠償300元，讓他氣炸了。

根據《東森新聞》報導，劉男在台南寄車，委託車行載到台北，沒想到牽車時當場傻眼，不但後照鏡斷了，右邊車殼裂開，就連水箱蓋也鬆脫了，外觀嚴重受損。

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此外，實際騎乘之後，劉男還發現，龍頭十分不穩，會搖搖晃晃的，竟然是三角台內凹，送到維修場估價，前前後後修下來，費用要破萬元。

▼男子實際騎乘，才發現搖搖晃晃的，竟然是三角台內凹。（圖／《東森新聞》）



劉男表示，當時寄車有額外給200元，以為業者會幫忙包裝，沒想到送來台北，整輛機車變得傷痕累累。對此，業者則說，由於劉男的車種特殊，要額外再加200元的託運費，而託運單上面也寫著，若是沒有包裝，一律不予理賠。

此外，業者也說明，這種進口的重型機車若要託運，一律不負責，因為零件太貴，「怕賠償啊」，而且這名車主還有改車，合約上也有寫明，改裝車輛不予理賠。

▲▼男子的機車託運，卻搞得滿是破損。（圖／《東森新聞》）



雙方經過協調，託運業者只願意負擔後照鏡的費用，賠償300元左右，其餘的劉男只能自行負擔，託運以前最好是先將車身外觀拍下，領車當下也要確認車況，以免發生糾紛。

事實上，這已非首次託運發生糾紛，先前就有民眾指控，託運前用軟質海綿包覆車輛，等到機車寄達，拆開發現車身多處破裂，維修費用超過3,000元，託運業者卻只願賠償500元。後來該名車主投訴消保官，業者依舊消極處理，等到向媒體投訴，業者的態度才軟化，承諾「近期就賠錢」。

也有業者說明，若是自願不包裝車輛，刮壞不會給予賠償，以及改裝車輛等高單價物品，也不會賠償，若有包裝好，託運過程中有刮壞，願意負擔50％的費用，但就算沒有包也十分安全，主要是心態的問題。

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