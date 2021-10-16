虎豹潭6人被沖走！他驚問「那裡多危險？」　網：每年都有抓交替

▲虎豹潭發生山洪，導致33人大自然體驗營隊受困。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新北雙溪虎豹潭16日下午發生山洪，導致31人大自然體驗營隊受困，目前確認有4學童、2大人遭沖走失聯，警消正在持續搜救。消息曝光後引發網友熱議，有人在批踢踢表示，看見相關報導覺得很震驚，也好奇「有人去過嗎，虎豹潭到底有多危險？」

原PO在批踢踢表示，各大電視已經在報導了，有師生在雙溪虎豹潭舉辦自然體驗營，結果2個老師數名小孩被沖走，現場還有10幾人受困，正在等待救援。他感嘆「看到新聞後，覺得非常震驚，新北虎豹潭到底有多危險，有人去過嗎，希望人都能平安獲救」。

▲警方持續在現場搜救。（圖／記者郭世賢翻攝）

其他網友看了紛紛表示，「10月，基本上只推在溪邊烤肉玩，應該是溪水瞬間暴漲」、「有一些地方水很深，雖然有一些石階可以踩，但溪水漲起來，哪有用」、「直接沖翡翠就機率渺茫了」、「溪水暴漲來不及跑的」、「每年都有意外，就是有人去玩」、「就是北勢溪啊，每年都有抓交替」。

據悉，虎豹潭位在新北雙溪區，是北勢溪的北支流源頭，附近有規劃親水景觀區、生態步道及古道，步道上方也設有觀景平台，可眺望虎豹潭的自然美景，每逢假日都吸引不少遊客前往賞魚、戲水、露營或烤肉。

▼網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

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