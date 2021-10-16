桃園65- 67歲長者接種莫德納疫苗第二劑　10／ 25、26日施打

▲桃園65- 67歲長者接種莫德納第二劑，於10/ 25、26日施打。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦16日於中壢區文化市民活動中心及舊明市民活動中心，視察COVID-19疫苗接種情形表示，65至67歲（55至57歲原住民）長者莫德納疫苗第二劑接種，市府將安排於10月25日、26日上午，共1天半在社區接種站施打，並採造冊發送疫苗接種通知單的方式，讓長者安心接種，也同時開放不在籍長者及65歲以上長者進行補打。

而以桃園市約227萬人口計算，若要在10月底前達成疫苗人口涵蓋率70%、兩劑接種的人口涵蓋率30%的目標，還需分別完成施打第一劑23萬人，第二劑27萬人，合計有50萬人次的疫苗施打量能，因此未來2週將是疫苗施打的高峰期，市府將持續提供友善、貼心的疫苗接種服務。

鄭市長也再次呼籲，目前桃園共有56處社區接種站，10月19日至21日將進行第11期疫苗接種；第12期疫苗接種則分2階段進行，其中「第12之1期」在10月22及23日安排30歲以上民眾接種BNT第一劑，10月25日及26日提供55歲以上民眾接種莫德納第二劑，10月27日則安排38歲以上民眾接種AZ第二劑；而「第12之2期」在10月29日上下午及30日上午、共1天半，安排23歲以上民眾接種BNT第一劑，11月2日則安排18歲以上民眾接種AZ第二劑。