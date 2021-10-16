記者張乃文／綜合報導

第12輪即將開跑，這次全年齡開放、同時施打3大廠牌，皆須在平台預約，共分成2階段5梯次。不過，疫苗預約平台除了提供登記意願、預約施打外，在預約前2天也開放資格查詢，因此民眾想確認自己是否符合第12輪第一階段預約條件，今日下午就可前往查詢，只要簡單4步驟就有答案。





▲疫苗預約平台開放「第12輪預約資格」查詢。（圖／翻攝自疫苗預約平台）



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有鑑於疫苗到貨量逐漸充足，且尚有許多人還未施打第一劑，指揮中心規劃在第12輪全年齡層開放接種第一劑BNT。但為防「塞車」情況再度準時上演，不只分階段預約，關貿網路公司也從第11輪起規劃「資格查詢」專區，除了「意願登記」及「預約接種」兩個區域可點擊，也可看到新增的「資格查詢」。





▲「資格查詢」只要簡單4步驟即可知道結果。（圖／翻攝自疫苗預約平台）

在未來梯次的疫苗預約，公費疫苗預約平台設計「提前2天開放」資格查詢。因此，想了解自己是否符合第12輪第一階段預約資格的民眾，在今10/16下午就可前往確認。只要點進資格查詢欄位，接著輸入身分證字號及健保卡號，按下「執行身分認證」，馬上就能知道。而第二階段資格則是10/23(第二階段預約時間10/25的前2天)才能查詢得到。

第12輪疫苗提供BNT疫苗第一劑，以及莫德納與AZ疫苗第二劑，全年齡開放，預期接種人數超過400萬，屬於歷來最大一波，指揮中心規劃分兩階段接種，且依不同廠牌疫苗預約分流，將於預約分流日前一日14時起陸續發送簡訊。

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