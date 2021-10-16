傳政府不讓東洋藥廠代理BNT？陳宗彥：已進司法程序勿臆測

記者蔡玟君／台北報導

國內東洋藥廠涉內線交易案，美麗島電子報董事長吳子嘉爆料當初有政府高層勸退東洋不要代理BNT，有媒體今（16日）在指揮中心例行記者會提出疑問，對於不讓東洋買BNT是否有其他考量。對此指揮中心指揮官陳宗彥回應，東洋案已進入司法程序，希望外界不要有太多臆測和未經證實的說法。

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣東洋藥廠總經理施俊良已經以300萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

台灣東洋（4105）去年爭取代理德國BNT疫苗破局，遭外界質疑有內線交易。士林地檢署15日指揮台北市調處搜索東洋總部等26處所，並約談台灣東洋總經理施俊良等26人到案，檢察官16日凌晨諭知，總經理施俊良300萬元交保、副總屆志源200萬交保候傳。

據悉，東洋內部人士和親友涉嫌在東洋宣布取得授權、終止洽談授權等重大消息前，即買賣東洋股票，涉內線交易。士林地檢去年11月接獲民眾告發，指東洋股票交易狀況異常，隨即分案偵辦、縝密蒐證。



調查至今，已知總經理施俊良在內，有14名現任、前任員工涉嫌各自通知親友或自己進場，初估不法獲利約500萬元。士林地檢署約談後，16日凌晨諭知，總經理施俊良300萬元交保、副總屆志源200萬交保候傳。

今日下午的指揮中心記者會上，有媒體提問吳子嘉爆料當初有政府高層勸退東洋不要代理BNT，不讓東洋買BNT有其他考量？陳宗彥回應，東洋案已在司法程序，希望外界不要有太多對於東洋案去做臆測，以及未經證實的這些說法，指揮中心希望有任何說法都是經過證實的。



