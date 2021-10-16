　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

傳政府不讓東洋藥廠代理BNT？陳宗彥：已進司法程序勿臆測

記者蔡玟君／台北報導

國內東洋藥廠涉內線交易案，美麗島電子報董事長吳子嘉爆料當初有政府高層勸退東洋不要代理BNT，有媒體今（16日）在指揮中心例行記者會提出疑問，對於不讓東洋買BNT是否有其他考量。對此指揮中心指揮官陳宗彥回應，東洋案已進入司法程序，希望外界不要有太多臆測和未經證實的說法。

▲▼中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台灣東洋公司,總經理施俊良。（圖／記者劉昌松攝）

▲台灣東洋藥廠總經理施俊良已經以300萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

台灣東洋（4105）去年爭取代理德國BNT疫苗破局，遭外界質疑有內線交易。士林地檢署15日指揮台北市調處搜索東洋總部等26處所，並約談台灣東洋總經理施俊良等26人到案，檢察官16日凌晨諭知，總經理施俊良300萬元交保、副總屆志源200萬交保候傳。

據悉，東洋內部人士和親友涉嫌在東洋宣布取得授權、終止洽談授權等重大消息前，即買賣東洋股票，涉內線交易。士林地檢去年11月接獲民眾告發，指東洋股票交易狀況異常，隨即分案偵辦、縝密蒐證。

調查至今，已知總經理施俊良在內，有14名現任、前任員工涉嫌各自通知親友或自己進場，初估不法獲利約500萬元。士林地檢署約談後，16日凌晨諭知，總經理施俊良300萬元交保、副總屆志源200萬交保候傳。

今日下午的指揮中心記者會上，有媒體提問吳子嘉爆料當初有政府高層勸退東洋不要代理BNT，不讓東洋買BNT有其他考量？陳宗彥回應，東洋案已在司法程序，希望外界不要有太多對於東洋案去做臆測，以及未經證實的這些說法，指揮中心希望有任何說法都是經過證實的。


 

►太神！這台可以吹出涼風又趕走過敏

ET快訊
麗山國中生一家「虎豹潭遇劫」！校方：父女仍失聯
保險套「用一半」喊退貨！女奧客超瞎理由曝　店員傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

重機託運車殼破裂、三角台內凹　業者一聽「只賠300」…車主氣炸

加碼後連12期沒槓過！今彩539頭獎又中2注　北市府轉運站店也開出

保險套「用一半」喊退貨！女奧客超瞎理由曝...店員也傻眼

快訊／虎豹潭沖走北市4學童2大人　校方回應了

「濕冷豪雨彈」來了紫爆！首波變天波浪降溫10°C　台灣頭冷氣吹3天

快訊／柯文哲夫婦突現身大稻埕！舉香拜拜「祈求雨快停」

釀46死悲劇曝「租屋黑市」問題　專家：爛房子出租無法可管

好康在這！明天台灣文化日　到故宮南北院參觀都免費

誰是台灣男神級YouTuber？　鄉民少女心噴發「點名他」：帥到瘋

豪雨夜襲北台灣！一路濕到下星期　驟降7度「最冷時間點曝」

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

送醫畫面曝光　22歲女跟陳修將住摩鐵…凌晨成冰冷遺體

女嬰頭部重擊身亡爸找保母對質　遭回：是她自摔的「我哭不出來」

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

虐死女嬰！保母遭「私刑報復」 網友怒衝她家撒冥紙、砸雞蛋

重機託運車殼破裂、三角台內凹　業者一聽「只賠300」…車主氣炸

加碼後連12期沒槓過！今彩539頭獎又中2注　北市府轉運站店也開出

保險套「用一半」喊退貨！女奧客超瞎理由曝...店員也傻眼

快訊／虎豹潭沖走北市4學童2大人　校方回應了

「濕冷豪雨彈」來了紫爆！首波變天波浪降溫10°C　台灣頭冷氣吹3天

快訊／柯文哲夫婦突現身大稻埕！舉香拜拜「祈求雨快停」

釀46死悲劇曝「租屋黑市」問題　專家：爛房子出租無法可管

好康在這！明天台灣文化日　到故宮南北院參觀都免費

誰是台灣男神級YouTuber？　鄉民少女心噴發「點名他」：帥到瘋

豪雨夜襲北台灣！一路濕到下星期　驟降7度「最冷時間點曝」

代購也難買了？香奈兒最新限購令「2款經典包」一年只能買1個

CNN：中國侵犯台灣機率雖低　但兩岸發展「危險加深」

爸媽仍盼他延續香火！　鍾明軒找女生約會：為他們做最後一次嘗試

台北租房有多難？　他曝「3大問題點」勸退：狗都住得比你好！

虎豹潭下大雨了！「6人仍失聯」侯友宜說明最新救援情況

重機託運車殼破裂、三角台內凹　業者一聽「只賠300」…車主氣炸

虎豹潭雙北6人失聯　柯文哲感謝侯友宜「今年台灣有些動盪不安」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　背部著地重擊…15秒驚悚畫面曝光

虎豹潭6人失蹤　主辦方「FB偷刪照」被抓包　網看備份傻了

梁國源／看懂中國加強行業監管的政經意涵

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

生活熱門新聞

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

保險套「用一半」喊退貨！女奧客超瞎理由曝.

100元鹹酥雞最頂吃法曝光！內行：還剩30元買飲料

濕冷豪雨彈來了！首波變天波浪降溫10°C

陳修將老婆2天前發文　「48字洩心聲」引聯想

快訊／虎豹潭沖走北市4學童2大人　校方回應了

第十二輪有你嗎？快來查詢「預約資格」

台灣最帥YouTuber？　鄉民少女心噴發「點名他」

女坐火車月台拍美照！台鐵已報警

鄉民認證「台北最強夜市」！　在地人推這2處

豪雨夜襲！驟降7度最冷時間點曝

婆婆打疫苗「要老公陪」　人妻傻眼遭轟爆

連嗆封殺！鄧佳華逛街冷回：還好

暖男也是渣男！時間管理大師TOP3星座

更多熱門

相關新聞

美動物園「11隻靈長類接種新冠疫苗」　打完有獎勵

美動物園「11隻靈長類接種新冠疫苗」　打完有獎勵

美國華盛頓特區史密森尼國家動物園（Smithsonian's National Zoo）內的11隻靈長類，已完成動物用新冠疫苗的第一劑接種，並在接種後得到了作為獎勵的蜂蜜。

獨／陳修將殺女友現場至少有2個保險套　弟：根本性奴

獨／陳修將殺女友現場至少有2個保險套　弟：根本性奴

社工來電才知姊罹難！她曝「城中城樓梯堆滿東西」

社工來電才知姊罹難！她曝「城中城樓梯堆滿東西」

獨／姊被陳修將打死…弟怒：希望判死！

獨／姊被陳修將打死…弟怒：希望判死！

第12輪BNT後天開始預約！　兩張圖秒懂施打時間

第12輪BNT後天開始預約！　兩張圖秒懂施打時間

關鍵字：

東洋藥廠東洋內線交易案中央流行疫情指揮中心陳宗彥新冠疫苗BNT影音

讀者迴響

熱門新聞

幫陳修將搬屍被當共犯…他回應了

獨／陳修將虐殺女友手法曝！專挑「最痛的地方」打　

陳修將好友說明始末　推測行凶原因

獨／陳修將殺女友現場至少有2個保險套　弟：根本性奴

一家四口虎豹潭遇劫　父女仍失聯

還在挖耳朵？醫急勸「完全不需要」曝3大慘下場：嚴重恐失聰

丫頭「23歲存到100萬」只花5年！曝超簡單儲蓄法：人人都能

虎豹潭6人失蹤　主辦方「FB偷刪照」被抓包

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

IKEA敦北店復活！餐廳也回來了

獨／陳修將暴力打成豬頭！恐怖傷勢照曝光

虎豹潭6人失聯　獲救老師驚恐還原

獨／3角關係曝！陳修將女友弟嘆：我姊很愛他

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

很會賺錢但總存不了錢的3大星座

更多

最夯影音

更多
《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片
女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面