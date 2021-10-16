快訊／城中城奇蹟！她終於苦尋到母親　原來是昏迷被別人誤認走

記者洪靖宜、賴文萱／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城大樓嚴重火警，造成46人死亡、41人輕重傷的慘劇！昨天一名林姓女子焦急找不到她的媽媽，並向靈堂上香致意的前總統馬英九陳情，希望能獲得協助。今（16）日傳出好消息，女子的媽媽黃悅在大同醫院找到了，因為她送醫後呈現昏迷狀態，但當初有家屬誤認，等她清醒後再次確認身分是黃悅。目前警方也與女兒連絡並確認，就是媽媽本人，她已搭高鐵從台中南下要跟媽媽相會。

▲城中城大火，家屬找不到人心碎，今早傳出好消息，媽媽找到了。（圖／記者陳以昇攝，下同）

前總統馬英九15日下午前往靈堂上香，一名苦苦找不到母親的林姓家屬向馬英九陳情，表示事發後她看到新聞城中城發生大火，想起母親就住在大樓內，內心焦急不已，立刻從彰化南下高雄找人，但遲遲都連絡不上母親。

林女透露，母親叫做「黃悅」，獨居在7樓31號之25室1、20年，只生了她一人，但她行動不便，需靠輪椅外出，每天都會跟媽媽講電話，想到至今仍連絡不上母親，她「一顆心揪得很痛苦」。

今早傳出好消息，鹽埕分局長蔡鴻文指出，女子的媽媽黃悅在大同醫院找到了，因為她送醫後呈現昏迷狀態，但當初有家屬誤認，等她清醒後再次確認身分是黃悅。目前警方也與女兒連絡並確認，就是媽媽本人，她已搭高鐵從台中南下要跟媽媽相會。

警方補充表示，經鹽埕分局聯繫查詢確認，昨日攔馬前總統陳情尋母的林姓女子母親黃女士，因送醫時仍昏迷，院方不知道名字而以無名氏登記，後一度遭到李黃OO女士的家屬誤認。

黃女士今早清醒後，自己寫出名字一切真相大白，目前已由市府通知黃女士的家屬林姓女兒，正從台中搭高鐵南下，預計11點45分抵達高鐵左營站，隨後將前往大同醫院探視母親。