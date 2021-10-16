大樂透頭獎一晚2注中！　2注「超巧合」都是台南市安南區開出

▲大樂透。（圖／記者鄒鎮宇攝）
中央社
大樂透第110092期15日晚間開獎。中獎號碼為37、02、26、21、25、12，特別號10；派彩結果，頭獎2注中獎，每注獎金新台幣8221萬1046元。
大樂透週五頭獎2注中獎，各得8221萬1046元，分別由同在台南市安南區的財神發公益彩券商行（台南市安南區本原街三段270號）和錢來旺彩券行（台南市安南區海佃路三段129號1樓）開出。貳獎1注中獎，獎金176萬6684元。
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派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
▲大樂透。（圖／記者鄒鎮宇攝）
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大樂透第110092期15日晚間開獎。中獎號碼為37、02、26、21、25、12，特別號10；派彩結果，頭獎2注中獎，每注獎金新台幣8221萬1046元。
大樂透週五頭獎2注中獎，各得8221萬1046元，分別由同在台南市安南區的財神發公益彩券商行（台南市安南區本原街三段270號）和錢來旺彩券行（台南市安南區海佃路三段129號1樓）開出。貳獎1注中獎，獎金176萬6684元。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
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