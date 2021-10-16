大樂透頭獎一晚2注中！　2注「超巧合」都是台南市安南區開出

大樂透中秋節加碼168組百萬獎金已全數送出，但彩迷仍可挑戰億元獎金！本期大樂透今（15）日開獎，頭獎上看1.7億元，士林夜市知名飛來發彩券行業者黃偉祺受訪時表示，和五倍券相關，所有帶「5」數字都是彩迷的熱門選號。另外，不管是從93年開始計算還是今年，「01」都在熱門獎號前5大。