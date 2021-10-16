「綦」、「矧」怎麼讀？法槌幹嘛用？別等被告才來讀法律！法官親自解釋給你聽

▲法律條文看不懂也不會讀？！《街訪突即隊》上街考考路人，也請到法官下凡來解答！（圖／翻攝自影片，下同）



生活中心／綜合報導

法律是給懂的人用的？！一般民眾聽到法律或是判決書，第一直覺反應就是「看不懂」，尤其是判決書內文言用語，在日常生活中可能完全沒看過，有些字甚至連讀也讀不出來，讓民眾覺得「法律」離平凡老百姓好遙遠！為了瞭解法律跟凡人的距離到底有多遠，ETtoday即新聞《街訪突即隊》走上街頭考考路人的法律常識，還請來專業法官下凡解答，並推薦「法普」小工具，只要用對工具，你也可以跟法律零距離。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次《街訪突即隊》請到司法院司法行政廳調辦事法官張少威下凡解答，看看路人們答對幾題！第一題來暖暖身，先考考路人「法槌」是做什麼的？路人表示：「就是，那個，裁定事情的，那個⋯⋯，就是很有威嚴的一根鎚子！」還有人答：「增加氣勢、嚇人用的。」誒等等，難道都進到法庭了，法官還需要嚇你不成？！張少威解答：「法槌有三個用途，一是法官要宣示開庭或繼續開庭時，二是宣示閉庭或休庭時，三是在開庭遇喧嘩、干擾法庭秩序時敲擊。」不過如果你滿腦子都是法官拿著法槌敲敲敲的畫面，那可能是電影看太多，因為現行法庭實務中，法官是很少在使用法槌的喔！

近年有不少民眾會上網查詢判決書，但由於判決書多使用文言文，常讓人看了一頭霧水、越看越不懂，《街訪突即隊》也挑選了幾個常見的判決用語，來考考路人們的「文學造詣」。沒想到第一題「綦詳」就讓路人全軍覆沒，有邊讀邊，你也以為是讀「ㄐㄧ」嗎？張少威解答，該字讀「ㄑㄧˊ」，「綦詳」意指非常明確的意思，如：證人某某某證述綦詳。那「矧」怎麼讀你知道嗎？路人一看馬上投降：「太難了難怪法律系沒有人要念！」讓張少威臉都綠了，他指出，矧讀音為「ㄕㄣˇ」，是「況且」的意思，做連接詞使用。

來到進階題，「失所附麗」是什麼意思呢？絕對不是輕易地以說文解字「失去原本的美麗」來解釋，也不是「被告人變醜」（講完小心一秒變被告），而是「所依附的法律關係不再存在，失去法律關係的依據」。接下來拿出更長的句子考考路人，「前開事實，至為灼然」，能說文解字的依據變多了，大家越來越靠近真相了（誤），張少威解答，這句話的意思是「判決記載事實非常明確」，一字一句慢慢解釋，讓人覺得這些艱澀詞彙突然友善不少。

張少威也說明，法律判決之所以會使用文言文或困難字，就是希望用最少的字、用精煉詞語的方式來闡釋法官所認定的最後事實，但往往會導致民眾閱讀困難，因此司法院也致力於推廣判決通俗化，就是希望用更通俗的字詞讓民眾在閱讀判決的時候可以理解判決代表的意思及內容。

司法院也為了拉近民眾與法律的距離，建置了官方line帳號、instagram帳號及臉書粉絲團，也會在上面分享法普相關知識、與民眾進行互動，且在法學資料檢索系統中建置了裁判易讀小幫手的程式，民眾在上網搜尋判決時，只要開啟程式、將游標指向綠色字塊，就會跳出解釋字框，減少艱深詞彙讓人抗拒閱讀的狀況。

民眾也對於司法院推動的判決通俗化給予正面評價：「不是相關科系的話要看懂很痛苦，司法院會用動畫介紹法律知識，看起來就還滿清楚的。」不怕一萬、只怕萬一，雖然說法律這件事「用不到最幸福」，但路人也表示「人生難保不會有被告或是告人的一天」，因此多多從不同的管道獲取法律知識，不僅能拉近自己跟法律的距離，也對自身的權益更有保障。