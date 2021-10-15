城中城倖存者帶傷偷偷出院　堅持回家真相曝...理由令人鼻酸

記者吳奕靖、陳雕文／高雄報導

高雄城中城大火奪走46條人命，一名住在7樓的男子躲在屋內，並用濕棉被把身體裹住，最後成功被救出。男子嗆傷、全身燻黑且一氧化碳中毒，所幸送醫後快速恢復，15日偷偷出院重回火場，衣服都沒換就急著回家，拿了約萬元現金、身分證跟4箱家當，然後穿拖鞋走出來，這就是他僅存的一切。

▲呂姓男子住院手環都沒拆，就偷偷出院跑回家，之後出來拉著4個箱子，這是他僅存的一切。（圖／記者吳奕靖攝）

據了解，倖存的呂姓男子原本在醫院治療觀察，後來得知大樓將搭起鷹架圍籬，儘管身體不適還是急著離開，因為他逃生時只有帶手機，所有貴重物品都在家裡，因此穿回被燻黑的衣服，連住院手環都沒拆就回家，奔回城中城大樓時，還拜託警察和現場官員，讓他回家拿證件，甚至一度情緒失控說「沒錢沒證件要怎麼活」。

警方見狀立即安撫情緒，並決定與社工陪同呂男入屋拿貴重物品，男子整理四箱家當、牽了一台腳踏車、帶了約萬元現金，穿拖鞋走出燻黑的家，這些就是他僅有的財產，不能再失去了，離開前還跟警方頻頻道謝。

▲呂姓男子住院手環都沒拆，就偷偷出院跑回家。（圖／記者吳奕靖攝）

呂男回憶，惡火發生在清晨，他在睡夢中濃煙跟爆炸聲驚醒，起身想逃卻發現伸手不見五指，他簡直嚇壞了，後來趕緊拿水把棉被潑濕，裹著濕棉被躲在房間，越想越慌，不知道自己能否躲過此劫，每一秒都覺得很漫長，直到聽到房門被破的聲音，看到消防員來拯救，他才鬆了一口氣。

據了解，多年前「城中城」曾風光過，有戲院等多家店舖，但後來商圈轉移便迅速沒落，成為社會底層群眾住所，每坪房價跌到只剩3萬元，更被封為鹽埕區「第一鬼樓」。