第1劑疫苗覆蓋率破6成！累積接種逾1902萬劑

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布疫苗接種進度，昨日總共打了23萬9280劑，我國疫苗覆蓋率接種人口涵蓋率60.4%，劑次人口比81.2 (劑/每百人)。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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行政院長蘇貞昌昨表示，本週連續3批疫苗來台，累積到貨量接近2600萬劑，盼月底能朝第1劑覆蓋率7成、第2劑3成的目標前進。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨日總共打了23萬9280劑，其中AZ接種1萬4,085劑，莫德納接種6萬4,131劑，高端接種 3,489劑，BNT接種15萬7,575 劑。

截至目前為止，國內累計接種1902萬6,022 劑，AZ接種1041萬8,032 劑，莫德納接種505萬2,119 劑，高端接種134萬5,784 劑，BNT接種221萬0,087劑。COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率 60.40 %，劑次人口比 81.20 (劑/每百人)。

今天開始第十一輪疫苗接種，提供第一劑BNT與第二劑AZ疫苗，有180萬人完成預約，昨宣布二度加開BNT對象今起8小時預約，至下午1點為止已經有4.8萬人完成，將於下午6點截止；而後續第十二輪提供第一劑BNT、第二劑莫德納、AZ三種疫苗全年齡開打，估計該輪接種人數會來到410萬至440萬。

莊人祥說，希望年底有機會達到兩劑疫苗覆蓋率6成以上目標，至於疫苗到貨，莫德納疫苗部分，今年自購加上國際捐贈共有858萬劑，已經到貨625萬劑，最近每個月都是百萬劑提供，會拼拼看年底前到貨；而民間企業團體捐贈的1500萬劑BNT疫苗全數到貨可能要到明年。