疫情趨穩！北市社區大學下周恢復實體課　攀岩場明起鬆綁容留人數

▲台北市防疫措施也再鬆綁。（圖／翻攝青少年發展處網站）

記者許敏溶／台北報導

台灣本土疫情趨於穩定，政府各單位的防疫措施也再鬆綁，台北市教育局今（15日）宣布，明（16日）起台北市青少年發展處新增開放場域及容留人數，包括攀岩場、直排輪練習場等，下週一（18日）起則放寬社區大學、成人基本教育研習班、社區多功能學習中心、樂齡學習中心及樂齡學堂開辦實體課程防疫規定，鼓勵市民加入終身學習的行列。

北市教育局表示，考量疫情趨於穩定，全國第1劑疫苗施打覆蓋率漸上升，動物園、天文館、兒童新樂園都在上週六起取消入園(館)預約制，為兼顧防疫與民眾生活品質，北市府決定再放寬社教機關管制措施，讓市民朋友可以盡情享受社教及育樂服務。

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教育局指出，明天起新增青少年發展處的開放場域及容留人數，包6樓國際會議廳及大中小研討室，8樓Live Band體驗中心各空間及全日包場，B2直排輪練習場C、E空間，主要場館容留人數放寬為1樓大廳60人、1樓戶外廣場35人、5樓流行廣場80人、8樓綜合教室11人、9樓攀岩場30人。

此外，教育局也宣布，下週一起放寬社區大學、成人基本教育研習班、社區多功能學習中心、樂齡學習中心及樂齡學堂開辦實體課程防疫規定，但提醒樂齡中心及樂齡學堂若要開辦實體課程，除須遵守原定防疫規範外，另放寬人流管制措施為「室內教室80人以內，或以面積扣除固定設備除以2.25m2計算容留人數，不限梅花座/間隔座」。

若上述開放單位有開設吹奏類課程，教育局指出，時間以1堂課為單位，不得超過1小時，如安排2堂課以上，需暫停並置換空氣15分鐘，不需吹奏時隨即佩戴口罩，且以使用個人設備（樂器、器材、餐廚具等）為原則，若有必要共用設備，應加強清潔消毒；但吹奏類使用專屬樂器（吹嘴等）者仍不得共用，也提醒民眾仍要遵守相關防疫規定。