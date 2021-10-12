「可憐哪」徐巧芯反擊翹班質疑　嗆焦糖不懂議事規則還選議員

▲徐巧芯、陳嘉行。（合併圖／記者李毓康攝、ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯與民進黨員陳嘉行（藝名焦糖哥哥），為了施打疫苗順序大打口水戰，陳嘉行12日質疑徐巧芯開會玩手機，提早離開北市議會是蹺班、稅金小偷。對此，徐巧芯澄清，今天請假仍出席會議，到後半部不需要議員額數的報告才離開，「黑糖鼠叔好了啦，自以為抓到人家的小辮子，結果丟臉了，法院認證的『一顆利慾薰心的糖』又跑來蹭，然後再度出糗」。

台北市教育委員會召集人、此次會議主持人陳重文表示，徐巧芯在會議前就已向議會及他請假，但因今天要審查運動券墊付款，是他親自拜託徐巧芯參與會議審查，並非陳嘉行所言無故缺席，「悲哀啊！塔綠班焦糖！是因為刪Q質詢率100%的謊言被巧芯戳破，現在只能見縫插針隨便亂指控，奉勸所有塔綠班，潑糞給別人並不能改變，刪Q顧人怨的事實，與其潑糞，還不如叫刪Q閉嘴吧！」

徐巧芯指出，她今天原本就是請假，雖然請假，為了讓包括運動券墊付款、議員提案等議案審查能順利進行（有議員額數要求，其中有民進黨的議員也還沒到），還是出席會議，參與審查，到後半部不需要議員額數的報告才離開，「黑糖說我去TVBS ，但新聞大白話節目是兩點到三點，議會是11:59散會…真的太烏龍了」，完全沒有查證，連節目時間都不知道，就看圖說故事，自以為打臉別人結果糗的是自己。

徐巧芯強調，議會開會不是坐牢，沒規定不能使用手機，立法院裡面還有看劇、傳熊大兔兔貼圖，也沒看到黑糖有什麼意見？「我今天不僅是請假狀態，更是針對公共議題回覆媒體，竟然黑糖說這違反規定，但根本沒有這種規定。這咖到底要去哪裡選議員？連議事規則都不懂就亂扯，一天到底要出糗幾次？還讓粉絲一起開失智列車，可憐哪。」