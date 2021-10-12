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定製文化助力海派魔都薈萃東方美

記者趙禕/上海報導
隨著生活富裕帶動的消費升級，魔都上海正全力打響「四大品牌」，而近年來興起的定製文化，也給這個時尚之都的人們帶來更多高品味、高質量、多元化的選擇。以「上海高級定製周．十屆薈萃東方美」為名的上海高級定製週活動，今年11月12日即將舉辦第十屆，有越來越多的品牌商品加入上海高級定製文化的行列。

▲第十屆上海高級定製週活動將於今年11月12日舉辦。（圖／主辦方提供）
▲第十屆上海高級定製週活動將於今年11月12日舉辦。（圖／主辦方提供）
過去這些年來，中國大陸的定製文化已經從早期高級服裝定製逐步擴大到各種各樣不同商品的定製，追求與眾不同的客製化商品已經不僅是高收入人群的特殊需求，更有越來越多的中產階級和年輕族群青睞這樣的消費文化。著名中國高定設計師，也是上海國際時尚聯合會榮譽副會長郭培就表示，大陸的消費文化已經從早期「品質」的年代，經過「品味」的年代，而來到現在「品美」的年代。

▲上海國際時尚聯合會榮譽副會長郭培。（圖／記者趙禕攝）
▲上海國際時尚聯合會榮譽副會長郭培。（圖／記者趙禕攝）

▲定製文化已經從服裝定製逐步擴大到各種各樣不同商品的定製。（圖／主辦方提供）
▲定製文化已經從服裝定製逐步擴大到各種各樣不同商品的定製。（圖／主辦方提供）
▼針對不同顧客提供專業客製化服務的美容護膚行業也是大陸定製文化發展的重要部份。（圖／記者趙禕攝）

▼針對不同顧客提供專業客製化服務的美容護膚行業也是大陸定製文化發展的重要部份。（圖／記者趙禕攝）
中國大陸定製文化也從走在大陸時尚前沿的上海，快速向東部沿海城市乃至西部內陸城市幅射。北京服裝學院高級定製研究中心主任王小燦談到大陸定製文化就表示：「中國傳統的服飾文化中一直都有定製基因，每個朝代基本都是按照每個人的身份和社會屬性進行個性化的定製。基於個性化的需求越來越旺盛，定製文化會成為時尚文化中重要且不可替代的組成部分，東方美學的介入讓中國定製有了自己獨特的文化基因，用東方文化來詮釋中國的定製理念。」

▲北京服裝學院高級定製研究中心主任王小燦。（圖／記者趙禕攝）
▲北京服裝學院高級定製研究中心主任王小燦。（圖／記者趙禕攝）
而本屆上海高級定製周活動就將在中華文化的基礎上致力打造東方美學。上海國際時尚聯合會會長，復星國際聯席CEO徐曉亮表示，近年來蘊含著「東方美學」元素的「中國風」正在全球範圍崛起，中國元素越來越多地被國際時尚界所運用，亮相於各大秀場；因此上海國際時尚聯合會不但將「東方美學」作為未來發展的重要戰略，還要讓「東方美學」從「形而上」到落地生根，為文化軟實力建設貢獻一點力量。

▲上海國際時尚聯合會會長徐曉亮。（圖／記者趙禕攝）
▲上海國際時尚聯合會會長徐曉亮。（圖／記者趙禕攝）
隨著上海市推動打造「上海服務」、「上海製造」、「上海購物」、「上海文化」四大品牌，上海也開始大力推廣定製文化。今年五月舉辦「2021上海全球新品首發季．時尚定製週」，除了發布21家集合「時尚」與「品質」特點的「時尚長寧．品質生活」定製地標之外，還推出「長寧時尚定制地標發現官」，通過發現長寧的「定制時尚」帶動長三角及外來遊客消費，助力上海國際消費中心城市建設。

▲「2021上海全球新品首發季．時尚定製週」展示琳瑯滿目的定製商品。（圖／活動場地方提供）
▲「2021上海全球新品首發季．時尚定製週」展示琳瑯滿目的定製商品。（圖／活動場地方提供）

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