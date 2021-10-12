雪隧連假抓4100輛龜速車　首日國5南向交通量較去年增15%

▲國慶日連假每日肇事件數平均為137件，高於去年同期95件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者許維寧／台北報導

昨日適逢三天國慶連假收假日，交通部高速公路局今（10/12）公布相關數據統計，連假期間每日雙向交通量介於103.8至114.8百萬車公里（mvk）間，平均交通量為109.7百萬車公里，較去年國慶日連假平均104.2百萬車公里增加5.3%。連假期間易壅塞的國道五號雙向交通量也較去年增加6%，南向交通量首日相較去年更增加15%。

交通部高速公路局分析連假交通量，經統計今年國慶連假期間，國道每日雙向交通量介於103.8至114.8百萬車公里間，平均交通量為109.7百萬車公里，較去年國慶日連假平均104.2增加5.3%；其中，南向交通量以首日62.2百萬車公里為最高，北向以第3日57.4百萬車公里最高，雙向則以首日114為最高。

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另外，國慶連假每日壅塞時段及路段比例介於1.0%至1.8%之間，平均為1.4%，較去年國慶日連假平均0.4%略增，主要增加原因研判為受到颱風環流影響發生強降雨，以及事故增加所致。

雪隧北向慢速車示警系統於也連假期間增加內側3處偵測點，三天共顯示約4100輛次慢速車，外側車道約2200輛次、內側車道約1900輛次慢速車，其中，第二、三日北向尖峰日之外側車道慢速車數量約1000輛次、內側車道約850輛次，為平日外側車道平均300輛次之3倍左右，評估為壅塞產生原因之一。

至於連假期間易壅塞國道五號，假期間雙向交通量為2.6至3.4百萬車公里，平均為3.0百萬車公里，較去年增加6%。南向部分，本次連假交通量首日及第2日分別增加15%、11%。雖交通量明顯增加，但在疏運措施控管下壅塞率低於5%，與去年相近。至於北向部分，本次連假北向交通量第2日及收假日分別增加4%、8%，受宜蘭地區超大豪雨影響，北向壅塞情形略增，而收假日北向車流則於18時後即逐漸紓解。

此外，國慶日連假每日肇事件數平均為137件，高於109年同期之95件，但在高速公路局與國道公路警察局合作下，事故處理時間平均於20分鐘內即排除。