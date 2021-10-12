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國慶連假獨攀再生山和能高山　宜蘭男逾時未返失聯！救難隊出動

▲楊姓男子獨攀再生山和能高山失聯，警消人員上午在登山口找到其座車。（圖／民眾提供）

▲楊姓男子獨攀再生山和能高山失聯，警消人員上午在登山口找到其座車。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

楊姓男子趁國慶連假期間獨赴南投仁愛鄉，預計攀爬再生山至能高山，卻未準時下山而失聯，家屬擔心楊男受困於圓規颱風外圍環流帶來的山區豪雨，於今天向南投縣消防局報案求助；南投警方和消防隊隨即於登山口發現楊男駕駛停放的轎車，目前救難隊已經出發搜索楊男的下落。

南投縣消防局指出，今天上午9時13分左右接獲宜蘭縣楊姓男子的家屬報案，指楊男9日稱要到南投仁愛鄉登山，準備從精英村廬山溫泉區後方的再生山入山，再前往南投、花蓮交界的能高山，原定11日下山，但並未依約返家，通訊更是完全斷絕。

國慶連假最後一天因圓規颱風外圍環流，為仁愛山區帶來驚人的風勢和雨量，據中央氣象局監測資料，廬山地區到今天下午近3時都還測得8級陣風，楊男此時失聯讓家屬心急如焚；警方和消防隊獲報後出動初步搜索，果然在登山口找到楊男的白色轎車，但本人仍不見蹤影。

由於楊男登山日數和路線等行程規畫並不明確，增加消防隊找人的難度，目前僅能先依據手機訊號定位，設法廓清楊男的行進軌跡，並派遣救難隊出動搜救。
 

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