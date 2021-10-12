「圓規」發威！花64線持續坍方封路　赤柯山橋斷裂居民受困

▲花64線瑞港公路多處發生大規模坍方，持續封路。（圖／鳯林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

圓規颱風外圍環流釀災，花64線瑞港公路14K處發生坍方，影響東西向通車。奇美所所長鄭銘峰於12日上午7點半接獲民眾報案，立即派員前往現場處理，目前調派警力實施交通管制，並通知施工單位派員處理，其中瑞港公路7.5公里處路面被土石埋沒，鄉公所上午7點起封路搶修，目前已經把土石初步清除，由於雨勢持續，瑞港公路持續封路中。

為避免造成用路人的危險，鳳林警分局特於12日8時起協助執行預防性封路，分別由瑞穗分駐所於花64線東側0公里處及港口所於西側23公里處，設置封鎖線及警告標示，提醒用路人改道以確保行車安全。

瑞港公路起點於花64線的花蓮縣瑞穗鄉瑞北村，終點於花蓮縣豐濱鄉大港口，為連絡花東縱谷台9線與東海岸台11線的重要道路，其道路蜿蜒崎嶇，毗鄰山坡，常因豪大雨過後，導致土石鬆動，衍生落石掉落、邊坡坍方或是樹木傾倒災害。

▲赤柯山邊坡塌落土石覆蓋路面。

圓規颱風也為花蓮南區帶來強勁雨勢，造成赤科山產業道路10K邊坡滑落交通受阻，山上竹林橋傳出橋樑被大水沖垮，赤科山儼然變成「孤島」，山上居民受困無法下山，玉里鎮公所一早也已派員搶修中。

▲赤柯山竹林橋遭大水侵襲斷裂，山上居民對外交通受阻。

依據花蓮縣政府統計，目前南區出現道路落石的路段，包括玉里鎮東豐里坪頂部落、玉里鎮下德武193線道往瑞穗大橋、豐濱鄉台11線61K、玉里鎮台九線264.5K、玉里鎮觀音里赤科山產業道路10k、壽豐鄉月眉部落、卓溪鄉山里部落及崙山部落及三笠山部落；瑞穗民享路、光復鄉大華街口積水，光復鄉西富村橋樑斷裂。

