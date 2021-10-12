第11輪BNT92.2萬人、AZ66.4萬人完成預約！明天中午12時截止

▲第十一輪疫苗施打對象。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

第11輪疫苗提供BNT第一劑與AZ第二劑，並分別從昨天與今天展開預約。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今日說明，截至今天下午1時為止BNT有92.9萬人完成預約，AZ則有66.4萬人完成預約，預約時間將於明天中午12點截止。

中央流行疫情指揮中心8日表示，為利疫苗資源有效利用，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第11期調整增加符合BNT疫苗第一劑及AZ(AstraZeneca)疫苗第二劑接種資格對象，依不同廠牌疫苗預約分流，並於預約分流日前一日14時起發送簡訊，籲請民眾依時程進行預約，並準時前往接種，對象及期程說明如下：

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一、BNT疫苗第一劑

(一)預約接種對象：10月6日中午12時前登記選擇BNT疫苗民眾，且符合下列任一項條件：

1.45歲以上民眾[即1976/12/31(含)前出生]。

2.22-12歲民眾[即1999/1/1(含)-2009/10/15(含)間出生]。

3.18歲以上第9類對象[即2003/12/31(含)前出生]。

(二)預約時間：10月11日上午10時至10月13日中午12時(10月10日14時起發送簡訊)。

(三)接種期間：10月15日至10月21日。

二、AZ疫苗第二劑

(一)預約接種對象：以下對象若曾於預約平台登記過意願，第二劑無須再重新登記意願。

1.7月22日(含)前已接種AZ第一劑之18歲以上民眾[即2003/10/15(含)前出生]」。

2.7月30日(含)前已接種AZ第一劑之54歲以上民眾[即1967/12/31(含)前出生]」。

(二)預約時間：10月12日上午10時至10月13日中午12時（10月11日14時起發送簡訊）。

(三)接種期間：10月15日至10月21日。

本期接種BNT疫苗第一劑對象，若為滿12歲至17歲(含)之學生/青少年，請家長(監護人或關係人)於接種當日陪同學生/青少年至選擇之合約醫療院所或接種站，於現場簽署接種評估及意願書，完成COVID-19疫苗接種。

指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。