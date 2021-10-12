不斷更新／圓規強襲雨彈狂炸！台東再增兩校停班課

▲天氣圖。（圖／氣象局）

記者陳韻如／整理報導

颱風圓規逼近台灣，今（12）日早上離台灣最近，不過，稍早海上警報解除，但氣象局仍持續發布豪雨特報，台中市、宜蘭縣要留意超大豪雨，新北市、花蓮縣留意大豪雨。除了花蓮縣、連江縣、金門縣宣布停班停課外，桃園市復興區公所12日一早也宣布，受圓規颱風外圍環流影響，復興區風雨交加，為顧及人員安全，今日停止上班上課一天。對此，《東森新媒體ETtoday》整理出全國各縣市停班停課一覽，讓讀者一次看懂。

12日全台停班停課資訊整理如下：

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基隆市｜12日照常上班、照常上課

台北市｜12日照常上班、照常上課

新北市｜12日照常上班、照常上課

桃園市｜12日照常上班、照常上課，桃園市復興區12日停止上班上課。

新竹市｜12日照常上班、照常上課

新竹縣｜12日照常上班、照常上課

苗栗縣｜12日照常上班、照常上課

台中市｜12日照常上班、照常上課

彰化縣｜12日照常上班、照常上課

雲林縣｜12日照常上班、照常上課

南投縣｜12日照常上班、照常上課

嘉義市｜12日照常上班、照常上課

嘉義縣｜12日照常上班、照常上課

台南市｜12日照常上班、照常上課

高雄市｜12日照常上班、照常上課

屏東縣｜12日照常上班、照常上課

宜蘭縣｜12日照常上班、照常上課。大同鄉四季國民小學(含茂安分班)、大同鄉南山國民小學、大同國民中學，停止上班上課。

花蓮縣｜12日停止上班上課

台東縣｜12日照常上班、照常上課，金峰鄉嘉蘭國民小學、海端鄉霧鹿國民小學，停止上班上課。金峰鄉新興國民小學上午10:00起停止上班上課。賓茂國民小學停止上班上課

澎湖縣｜12日照常上班、照常上課

連江縣｜12日晚上6:00前停止上班、 停止上課。

金門縣｜12日晚上6:00前停止上班、 停止上課。

停班停課資訊以行政院人事行政總處與各縣市政府公布為準。