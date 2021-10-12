不斷更新／圓規強襲雨彈狂炸！台東再增兩校停班課

▲天氣圖。（圖／氣象局）
記者陳韻如／整理報導
颱風圓規逼近台灣，今（12）日早上離台灣最近，不過，稍早海上警報解除，但氣象局仍持續發布豪雨特報，台中市、宜蘭縣要留意超大豪雨，新北市、花蓮縣留意大豪雨。除了花蓮縣、連江縣、金門縣宣布停班停課外，桃園市復興區公所12日一早也宣布，受圓規颱風外圍環流影響，復興區風雨交加，為顧及人員安全，今日停止上班上課一天。對此，《東森新媒體ETtoday》整理出全國各縣市停班停課一覽，讓讀者一次看懂。
12日全台停班停課資訊整理如下：
基隆市｜12日照常上班、照常上課
台北市｜12日照常上班、照常上課
新北市｜12日照常上班、照常上課
桃園市｜12日照常上班、照常上課，桃園市復興區12日停止上班上課。
新竹市｜12日照常上班、照常上課
新竹縣｜12日照常上班、照常上課
苗栗縣｜12日照常上班、照常上課
台中市｜12日照常上班、照常上課
彰化縣｜12日照常上班、照常上課
雲林縣｜12日照常上班、照常上課
南投縣｜12日照常上班、照常上課
嘉義市｜12日照常上班、照常上課
嘉義縣｜12日照常上班、照常上課
台南市｜12日照常上班、照常上課
高雄市｜12日照常上班、照常上課
屏東縣｜12日照常上班、照常上課
宜蘭縣｜12日照常上班、照常上課。大同鄉四季國民小學(含茂安分班)、大同鄉南山國民小學、大同國民中學，停止上班上課。
花蓮縣｜12日停止上班上課
台東縣｜12日照常上班、照常上課，金峰鄉嘉蘭國民小學、海端鄉霧鹿國民小學，停止上班上課。金峰鄉新興國民小學上午10:00起停止上班上課。賓茂國民小學停止上班上課
澎湖縣｜12日照常上班、照常上課
連江縣｜12日晚上6:00前停止上班、 停止上課。
金門縣｜12日晚上6:00前停止上班、 停止上課。
停班停課資訊以行政院人事行政總處與各縣市政府公布為準。
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