好市多瘋搶「合利他命」塞爆！他揭更便宜入手法　網哭：太晚看到

▲為了搶購保健食品「合力他命」，全台不少間好市多都被擠爆。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

網搜小組／閔文昱報導

許多人趁著雙十連假最後一天，紛紛湧入美式賣場好市多（Costco）搶購一組日本的維他命B群「合利他命」，包括高雄大順店、台中北屯店、桃園南崁店通通都大排長龍，讓不少人排隊排到都傻掉。對此，有網友就揭露，其實可以上網買「這樣買合利他命明明就比COSTCO特價還便宜！」

全台各地好市多11日都出現人滿為患的情況，許多人為了搶購合利他命一大早就去排隊。據了解，該款保健食品原價4149元，一組有280錠2大罐、再附一瓶60錠的小瓶裝，活動折價350元，等於一組3799元。就有內行人指出，日本買一瓶270錠的大約台幣1600元左右，好市多的組合換算下來是1780元，真的很划算。

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對此，部落客「凱子凱の日本旅行大補帖」11日在臉書發文指出，COSTCO這次特價已經有減350元，專案活動價3799元，「算下來$3799／（280*2+60）＝平均一錠也要$6.13元。」不過在日本免稅購物網站—多和夢（DOKODEMO）買合利他命 EX PLUS 270碇，兩入組3169元，等於平均一錠只要5.87元，一入組1608元，等於一錠只要5.96元，直呼「怎麼算都還比COSTCO這次特價的還便宜！」

文章曝光後，許多網友紛紛驚呼，「真的很愛排隊，店員覺得無奈經過」、「我自己上網買不用排」、「太晚看到，我就是去中和買不到的苦主」、「太慢看到，來不及了」。另外，凱子凱也透露，DOKODEMO活動是依照日本時間，因此11日的免運費回饋活動已經結束了，「不過過幾天之後，也就是在這個週末還會有本月較大優惠。」